Vorbild für «Inventing Anna» – «Mörderinnen sind so normal wie wir» Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin sollte nach Deutschland ausgeliefert werden – sitzt aber noch in Haft. In einem Podcast plauderte sie derweil über Heiratsanträge und ihre nächsten Pläne. Michèle Binswanger

Das Geld von Netflix brauchte sie für Anwaltskosten: Anna Sorokin während des Prozesses an einem Gericht im Gliedstaat New York (April 2019). Foto: AP

Die Journalisten am Frankfurter Flughafen warteten vergeblich auf die falsche Millionenerbin. Am Dienstag hätte dort die Deutsch-Russin Anna «Delvey» Sorokin (31) landen sollen, bekannt durch den von ihr inspirierten Netflix-Hit «Inventing Anna». Dies, nachdem die USA sie nach Deutschland hatte abschieben wollen.

Bald darauf kam die Entwarnung: Sorokin befand sich am Dienstag immer noch in einer Auslieferungsanstalt in Goshen, nördlich von New York. Seit November 2021 hat sie eine Notfall-Bleibegenehmigung, ihr Anwalt versucht nun, diese für einen weiteren Monat zu verlängern.