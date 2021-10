Kolumne Philipp Loser – Möge es bald vorbei sein

Als die grosse und erschreckende Wahrheit in «Die Anomalie», dem preisgekrönten Roman des französischen Schriftstellers Hervé Le Tellier, nicht mehr geheim gehalten werden kann (nur so viel: «Matrix» geht auch als Literatur!), reagieren die Menschen so, wie sie oft auf grosse und erschreckende Wahrheiten reagieren: Sie reden darüber im Fernsehen.

Victor Miesel, eine der Hauptfiguren, wird also im Fernsehen zu der neuen Wahrheit befragt und er sagt: «Nichts wird sich ändern. Wir werden morgens aufwachen, wir werden arbeiten gehen, weil wir weiterhin unsere Miete bezahlen müssen, wir werden essen, trinken, Liebe machen wie vorher. (…) Wir sind blind für alles, was beweisen könnte, dass wir uns irren. Das ist menschlich. Wir sind nicht rational.»