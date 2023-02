Sweet Home: Regale wie Sideboards – Möbel mit Tiefgang Wenig Bücher oder keine Lust auf riesige Wandregale? Entscheiden Sie sich für tiefe Regale. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Perfekt für Haushalte mit wenig Büchern

Leicht: Filigranes Regal in sanftem Grau. Foto über: Camille Styles , Michelle Nash

Bücher waren lange Zeit nicht für alle zugänglich und meist nur in denjenigen Haushalten vorhanden, in denen die Bewohner gebildet waren, Musse zum Lesen hatten und vermögend genug waren, um überhaupt Bücher zu kaufen. Entsprechend wohnte man auch in grossen Wohnungen und Häusern und für die Bücher gab es eine Bibliothek oder das Studierzimmer. Erst die Weltkriege änderten die Gesellschaft fundamental. Öffentliche Bibliotheken und Taschenbücher machten Bücher für mehr Menschen zugänglich. Und die Bücher zogen auch in kleine Wohnungen. Da in diesen kein Platz für eine Bibliothek oder ein Studierzimmer war, fanden die Bücher den Weg in den Wohnraum. Bald wurden Bücherregale zu Wohnwänden und diese wiederum füllten ganze Wohnzimmerwände.