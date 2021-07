Impfungen im Vergleich – Moderna scheint gegen Delta besser zu schützen als Pfizer Neue Studien zeigen, dass beide mRNA-Impfstoffe auch gegen die Delta-Variante gut vor einer symptomatischen Erkrankung schützen – offenbar der eine besser als der andere. Marc Brupbacher

Guter Schutz gegen Covid-19: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erhält seine zweite mRNA-Dosis. Foto: Keystone

Beim Thema Impfen stand in den letzten Wochen vor allem eine Frage im Zentrum: Welches Vakzin – das von Pfizer/Biontech oder das von Moderna – hat die stärkeren Nebenwirkungen respektive Impfreaktionen? Offenbar klagten mehr Menschen nach einer Moderna-Spritze über Nebenwirkungen, doch die Unterschiede, falls es sie gibt, sind dabei eher gering.

Nun taucht eine neue Frage auf: Wirken die beiden mRNA-Impfstoffe unterschiedlich gut gegen die zuerst in Indien entdeckte, hochansteckende Variante Delta? So viel vorneweg: Beide Vakzine schützen nach der zweiten Impfung immer noch sehr gut gegen Delta. Möglicherweise, so lassen Daten von Studien aus mehreren Ländern schliessen, hat der Moderna-Impfstoff dabei die Nase allerdings leicht vorn.