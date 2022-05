Aus für Basler Carsharing-Angebot – Mobility-Go ist gescheitert Das Modell der spontanen Automiete ohne fixen Rückgabeort verträgt sich nicht mit der Basler Parkplatzpolitik. Jan Amsler

Autos von Mobility-Go können auf beliebigen öffentlichen Parkplätzen abgestellt und zurückgegeben werden. Foto: Alexander Müller

Auf einen Schlag verschwinden 130 Autos aus Basel: Die Genossenschaft Mobility hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie sich per 7. Juni vom Konzept des Freefloating-Carsharings verabschiedet. Unter dem Namen Mobility-Go (vormals «Catch a Car») stellte sie Fahrzeuge zur Verfügung, die spontan per App gefunden und gebucht werden konnten. Im Unterschied zum klassischen Carsharing-Geschäft mussten diese Autos nicht an einem fixen Standort wieder zurückgegeben, sondern konnten nach Gebrauch auf einem beliebigen öffentlichen Parkplatz abgestellt werden.