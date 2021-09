Um 8,60 Franken reduziert – Mittlere Krankenkassenprämien sinken in beiden Basel Grund zur Freude: Die Prämien werden im Vergleich zum Vorjahr günstiger. In Basel-Stadt sinken sie um 2,1 Prozent, in Baselland um 0,6 Prozent.

In den beiden Basel sinken 2022 die mittleren Krankenkassenprämien über alle Altersklassen. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler

In den beiden Basel nehmen die mittleren Krankenkassenprämien 2022 über alle Altersklassen im Vergleich zum laufenden Jahr ab. In Basel-Stadt sinken sie um 2,1 Prozent und in Baselland um 0,6 Prozent.

Die mittlere Prämie für die obligatorische Krankenversicherung über alle Altersklassen reduziert sich in Basel-Stadt um 8,60 Franken auf 409,80 Franken pro Monat. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Weiter nach der Werbung

Im Kanton Basel-Landschaft nimmt die mittlere Prämie um 2,10 Franken auf 358,10 Franken pro Monat ab. Im Schweizer Durchschnitt sinkt die Prämie um 0,2 Prozent oder 70 Rappen auf 315.30 Franken.

Die mittlere Prämie entspricht der durchschnittlichen Prämienbelastung pro Person. In diesem Jahr war die mittlere Krankenkassenprämie in Basel-Stadt weder gestiegen noch gesunken. In Baselland hatte die mittlere Prämie 2021 noch um 1,3 Prozent zugenommen.

SDA/rap

Fehler gefunden?Jetzt melden.