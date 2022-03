Grösste Schweizer Hilfsaktion – Mitten in Frenkendorf stapeln sich Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine Bisher haben rund 3000 Menschen für eine private Sammelaktion für die Ukraine im Swiss Mega Park gespendet. Am Freitag verlässt eine erste Lieferung die Region. Isabelle Thommen Rachel Hueber

Rund 100 Freiwillige helfen am Donnerstagmittag bei der Spendenaktion für die Ukraine in Frenkendorf. Foto: Pino Covino

Helfer stehen Seite an Seite und reichen Kartons durch eine lange Schlange. Rund 100 Menschen drängen sich an den Eingängen des Swiss Mega Park in Frenkendorf. Ihr Ziel: Hilfe für die Ukraine. Im Innern des Parks türmen sich am Donnerstagmittag Kleider und Kisten. Bisher haben 3000 Menschen aus der ganzen Schweiz Spenden gebracht. 15 Schiffscontainer lassen sich damit füllen. Es ist die grösste Aktion ihrer Art in der Schweiz.