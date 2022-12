Baselbieterin in Italien – Mitten in der Weltspitze Die Münchensteinerin Maja Storck spielt neu in Italien, wo sie beim Volleyball-Spitzenteam Chieri unter Vertrag steht. Ihr Ziel ist es, sich auch in der stärksten europäischen Liga durchzusetzen. Thomas Wirz

Aesch, Aachen, Dresden und nun Chieri – Maja Storck kommt in ihrer Karriere voran. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Genau so hat sich das Maja Storck vorgestellt: Bei der Europacup-Premiere ihres neuen Vereins Fenera Chieri wird sie im zweiten Satz eingewechselt und trägt dann in nur zwei Sätzen 13 Punkte bei zum 3:0-Heimsieg über den bosnischen Vertreter ZOK Gacko. Womit die 24-jährige Münchensteinerin gar Topskorerin der Partie wird.

Es ist offensichtlich: Auch in Italiens A1, einer der weltweit besten Frauenligen, liefert die beste Schweizer Volleyballerin bereits Leistung ab. Nachdem sie in den ersten acht Saisonspielen bei ihren Kurzeinsätzen schon wichtige Punkte beigesteuert hatte, überzeugte sie am Sonntag im Spitzenkampf gegen Monza mit elf erzielten Punkten in zwei Sätzen.

«In den letzten drei Partien im Europacup und in der Meisterschaft habe ich jeweils zweistellig gepunktet», zieht Storck ein erstes zufriedenes Zwischenfazit. Noch ist sie «nur» Ergänzungsspielerin, als Back-up für Diagonalangreiferin Maja Grobelna, die als eine der besten Offensivkräfte der Liga gilt. Mehr erwarten konnte die Teamstütze des Schweizer Frauen-Nationalteams nach nur zwei Monaten Italien gewiss nicht. Fast wichtiger sei aber der Fakt, dass ihre neue Equipe einen hervorragenden Saisonstart erwischt hat und ganz vorne mitspielt. Und dabei etwa die Weltklasse-Equipe Novara glatt mit 3:0 geschlagen hat.

Nach vier sehr erfolgreichen Jahren in der Bundesliga, wo sie mit dem Dresdner SC den Titel holte und Liga-Topskorerin war, hat sich Storck im Piemont auch ansonsten bestens eingelebt. «Ich habe nicht weit von der Halle eine schöne Wohnung, wo ich mich mit meinem Kater Kiwi inzwischen eingerichtet habe», sagt sie zur neuen sportlichen Heimat. Alleine fühlt sie sich auch deshalb nicht, weil Freund Tim Köpfli, seines Zeichens ebenfalls Schweizer Nationalspieler, im nahe gelegenen Cuneo in Italiens A2 unter Vertrag steht. Mit ihm hat sie auch schon den einen oder anderen Ausflug unternommen, etwa ins Weinbaugebiet Barolo.

Die Vorzüge des Essens

Allerdings gibt es auch Dinge in Italien, mit denen sie sich erst anfreunden muss: «Die späten Anspielzeiten um 20.30 oder 21 Uhr sind gewöhnungsbedürftig. Das ändert am Spieltag die Vorbereitung, nicht zuletzt auch das Essen.» Was Letzteres betrifft, gerät die Onlinestudentin in Ernährungswissenschaften aber schnell wieder ins Schwärmen.

Das gemeinsame Mittagessen vor einem Spiel sei eine Art Ritual. Man gehe da nicht einfach zum Buffet, sondern es werde ein Dreigänger serviert, der vor allem von den einheimischen Mitspielerinnen zelebriert werde. «Die Esskultur», so Storck, «ist schon eine andere als zuletzt etwa in Dresden.»

Aber auch sportlich sind die Unterschiede da: zum einen die Ausgeglichenheit der 14 Teams umfassenden obersten Liga, zum andern die defensive Qualität aller Equipen. Storck sagt: «Fast jeder Punkt muss erarbeitet werden, weil der Ball oft mehrmals zurückkommt.» Was auch heisst, dass die Angreiferinnen härter und platzierter schlagen müssen, um Punkte zu erzielen.

Storck braucht Geduld

Weil Storck gerade da ihre Stärken hat, sollte sie sich über kurz oder lang auch in Italien durchsetzen können. «Mein Ziel ist, so bald wie möglich Stammspielerin zu werden. Vorläufig muss ich einfach auf meine Chance warten», äussert sich die 184 Zentimeter grosse Sportlerin so ambitioniert wie geduldig. Immerhin scheint Chieri-Headcoach Giulio Bregoli mit seiner «Svizzera» bislang zufrieden zu sein: «Sie entwickelt viel Geschwindigkeit und Kraft auf den Ball, kann das Spiel gut lesen und verteidigt auch gut.»

Läuft es den «Collinari» – Chieri ist ein kleines Städtchen im hügeligen Umland von Turin – genannten Norditalienerinnen jedoch weiter so gut wie bislang, dürfte der Trainer kaum grosse Wechsel in seiner Stammformation vornehmen. Maja Storck wird deshalb wohl Geduld brauchen, um regelmässig zu den «starting seven» zu zählen.

Zumindest an den bisherigen Karrierestationen war dies anders. Sowohl beim langjährigen Stammverein Sm’Aesch-Pfeffingen und dann in der Bundesliga bei den Ladies-in-Black Aachen sowie dem Dresdner SC vermochte sie sich in kurzer Zeit durchzusetzen. Und sagt zu der ungewollten Rolle als Ersatzfrau: «Ich wusste ja, was auf mich zukommt und dass ich kaum sofort Stammkraft sein werde. So oder so lerne ich hier jeden Tag dazu.»

