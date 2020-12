Porträt einer Unbeirrbaren – Mitten in der Krise den Neuanfang wagen Verena Häberli lässt sich weder von Corona noch von ihrem Alter aufhalten: Nach 35 Jahren an der Freien Strasse zieht sie mit ihrem Tavolino, einem der letzten Fachgeschäfte für Tischkultur, an einen neuen Standort. Julia Gisi

Verena Häberli: «Wieso muss ich mit 65 aufhören, wenn es noch Spass macht?» Foto: Nicole Pont

Während sich andere in ihrem Alter schon seit langem in den Ruhestand verabschiedet haben, ist Verena Häberli gerade im Begriff, noch einmal durchzustarten. «Den Löffel möchte ich beruflich noch nicht abgeben», sagt die Inhaberin des Tavolino, einem der letzten Fachgeschäfte für Geschirr, Kristallglas und Silberbesteck in Basel. Genau 35 Jahre lang hat sie ihr Geschäft an der Freien Strasse geführt. In diesem Sommer jedoch entschied sie sich zu einem Schritt, den sich während einer Pandemie fast niemand trauen würde, ob alt oder jung: Sie packte ihre Siebensachen an der Freien Strasse, liess ihre Räumlichkeiten mit der alteingesessenen Stammkundschaft zurück und zog ins Anfos-Haus nahe beim Aeschenplatz, um dort noch einmal einen Neuanfang zu wagen.