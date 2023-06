Blick ins neue Vogelhaus – Mitten im Basler Zolli wächst ein Dschungel Der Umbau des Vogelhauses war mit allerlei Pannen gespickt. Zum Schluss machen dem Zoo sogar noch die Pelikane einen Strich durch die Rechnung. Über diese letzte Hürde freut man sich allerdings. Katrin Hauser

Die Tore werden geöffnet und offenbaren ein kleines Stück Dschungel. Foto: Kostas Maros

Endlich ist es so weit: Das neue Vogelhaus öffnet am Donnerstagmorgen seine Tore und offenbart ein kleines Stück Dschungel, das mitten in Basel heranwächst. Nielen und Lianen ranken an Klettergerüsten empor. Noch sind sie weitgehend kahl. Künftig sollen Grünpflanzen daran hochklettern, und den Dschungel-Eindruck noch verstärken. Wasser tröpfelt von einem Mini-Bach, mehr Rinnsal, in einen braunen Tümpel, in dem man lieber nicht baden gehen möchte.

Von aussen sieht das Vogelhaus weitgehend gleich aus wie vorher. Das muss es auch, zumal es denkmalgeschützt ist. Im Innern jedoch hat sich mit dem Umbau einiges getan. Der Boden in der Freiflughalle wurde abgesenkt.

Am Gebäude selbst durfte nicht viel verändert werden, da es denkmalgeschützt ist. Foto: Kostas Maros

18 Arten aus Afrika, Asien und Amerika flattern darin umher. So etwa Blaukrönchen, die, anders als ihr Name vermuten lässt, knallgrün sind und lediglich einen kleinen blauen Fleck (das Krönchen) auf der Stirn tragen. Sie kommen aus Asien, genauso wie der Rotschnabel-Sonnenvogel, der auch «Chinanachtigall» genannt wird. Zu Recht. Es lässt sich festhalten, dass die importierten Vögel ausgesprochen melodiös pfeifen und in ihrer Gesangskunst der Nachtigall näherstehen als dem Hausspatz.

Pflanzen kommen nie an

Zufrieden führt Zolli-Direktor Olivier Pagan seine rund fünfzig Gäste durch die Freiflughalle. Man sieht ihm an, wie froh er ist, dass nun – zumindest fast – alles so aussieht, wie es soll. Der Umbau des Vogelhauses war mit einigen Pannen versehen. Besonders schwierig gestaltete sich die Beschaffung der Pflanzen. Der erste Container aus Borneo befand sich ausgerechnet an Bord der «Ever Given» – einem Schiff, das sich weltweit einen Namen machte, als es im Suez-Kanal auf Grund lief und den Kanal für ganze sechs Tage blockierte. Auch die Pflanzenlieferung aus Costa Rica war nicht unproblematisch. Die erste Ladung ist im Hafen in Holland liegen geblieben und – «angeblich wegen falsch beschrifteter Pflanzen» –, vernichtet worden. Auch wurden nicht sämtliche Netzteile für die begehbare Voliere im Aussenbereich termingerecht geliefert, weshalb die Waldrapps dort noch nicht einziehen können.

Die Vögel stammen aus Asien, Afrika und Amerika. Foto: Kostas Maros

Die Erschwernisse führten zu Mehrkosten von rund zwei Millionen Franken, die «dank grosszügiger Spenden grösstenteils gedeckt werden konnten». Insgesamt hat das Projekt rund 30 Millionen Franken gekostet. Einen «Albatrossanteil» von fast 21 Millionen Franken hätten die Roche und die Eigentümerfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé beigesteuert, sagt Pagan und richtet einen herzlichen Dank an Jörg Duschmalé, der stellvertretend für seine Familie am Anlass teilnimmt.

Kleinere Regenschauer im Neubau

Mit dem Geld wurde auch ein Neubau realisiert: eine etwas kleinere Halle zwischen Vogelhaus und Zolli-Restaurant, in der sich eine Art Felswand mit Schluchtwald befindet. Sie ist der Landschaft in Zentralamerika nachempfunden. Ebenso das Klima: Die Luft ist so feucht, dass die Kleider binnen kurzer Zeit beginnen, am Körper zu kleben. Es könne hin und wieder zu «kleineren Regenschauern» kommen, erklärt Projektleiterin Heidi Rodel.

Im Neubau wurde eine Art Schluchtwald gepflanzt. Das Klima erinnert an die Tropen. Foto: Kostas Maros

Und tatsächlich: Just als der Präsident des Verbands der Zoologischen Gärten Jörg Junhold, der extra aus Leipzig angereist ist, seine Rede hält, regnet es ein klein wenig. Junhold zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit des Basler Zollis. Offenbar verfolgt er die Vorgänge in der Stadt am Rheinknie ziemlich genau. Jedenfalls lässt er es sich nicht nehmen, in seiner Rede eine Spitze gegen die Ozeanium-Gegner zu platzieren. Als aufgeklärte Gesellschaft dürfe man nicht zulassen, dass Stimmen aus «der jungen Generation oder der Tierrechte-Bewegung» die wertvolle Arbeit der Zoos «mit emotionalen Botschaften in Misskredit bringen». Denn «möglicherweise werden wir in Zukunft sogar noch mehr Expertise aus den zoologischen Gärten und noch mehr Mut zu wissenschaftlich begründeten Eingriffen in die Natur benötigen».

Und plötzlich brüten die Pelikane

Manchmal indes macht auch die Natur dem Zolli einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich hätte an diesem Donnerstag auch die vergrösserte Pelikan-Anlage präsentiert werden sollen. Doch die Vögel haben den Zolli jüngst «logistisch etwas aus dem ‘Hüsli’ gebracht», wie es Olivier Pagan schmunzelnd ausdrückt.

Vogelgezwitscher in tropischer Umgebung: Impressionen aus dem Vogelhaus. Video: Kostas Maros

Wegen der Vogelgrippe musste man sie kurzfristig relativ eng einpferchen und in ebendiesem Provisorium haben die Pelikane nach fast zwanzig Jahren ohne erfolgreiche Brut beschlossen, dass es nun an der Zeit ist, sich fortzupflanzen. Tatsächlich habe man dieses Verhalten auch schon in anderen Zoos beobachtet, weshalb manche die Pelikane sogar extra im Winter etwas enger halten würden, um sie zur Fortpflanzung zu ermuntern, erklärt Kuratorin Jess Borer. Während der Brut sollte man die Kolonie nun natürlich nicht stören, weshalb die Fertigstellung der Pelikananlage nun noch etwas dauert.

Der Zolli zelebriert die Eröffnung des neuen Vogelhauses mit einem Tag der offenen Tür. Am Samstag, 3. Juni, steht es sämtlichen Gästen von 8 bis 18.30 Uhr offen.

