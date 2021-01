1971 – das grosse Jahr – Mittelmässigkeit war keine Option Ein Höhepunkt in der Geschichte der Popmusik: Vor 40 Jahren erschienen viele wichtige Platten von so grossen Künstlern und Künstlerinnen wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Joni Mitchell und den Rolling Stones. Nick Joyce

Zwei der wegweisenden Alben aus dem Jahr 1971: «Who’s Next» von The Who und «Blue» von Joni Mitchell.

Richard Nixon war noch im Weissen Haus, Elvis Presley war wieder in Las Vegas, und die Beatles stritten sich vor Gericht. Was niemand damals erkannte, war, dass 1971 ein Jahr der grossen Musik war. Für den britischen Journalisten David Hepworth ist es das beste Musikjahr schlechthin. In seinem Buch «1971 – Never a Dull Moment: Rocks Golden Year» betont er die Nachhaltigkeit der grossartigen Platten, die vor 50 Jahren entstanden, aber bis heute von jungen Menschen gehört werden.

1971 gelang Neil Young mit dem klagenden «Heart of Gold» der grösste Hit seiner ganzen Karriere, bei den Stadionkonzerten der Rolling Stones darf bis heute das mitreissende «Brown Sugar» nicht fehlen, und in den 00er-Jahren diente «Won’t Get Fooled Again» von The Who als Titelmelodie zur Krimiserie «CSI».