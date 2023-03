Velostrasse St.-Alban-Rheinweg. Foto: Dominik Plüss



Mit bedrückender Regelmässigkeit jammert BaZ-Lokalchef Alexander Müller über zu wenig Autoabstellplätze. In «Wenn selbst unfallfrei nicht sicher genug ist» (BaZ vom 22. Februar) werden die Massnahmen nach dem Unfalltod von Martin Vosseler kritisiert. Nicht die fehlende Veloinfrastruktur oder der rechtswidrige, fehlende Mindestabstand zwischen Autos und Tramschiene waren schuld, sondern «Vosseler selbst».

Die verstörende Täter-Opfer-Umkehr gibt zu verstehen, Parkplätze seien wichtiger als Menschenleben. Und das scheint in Basel-Stadt tatsächlich seit langem so.

Laut Unfallstatistik gab es 2021 fünf Unfalltote. Drei der Verunfallten waren auf dem Velo und zwei zu Fuss unterwegs. Eine 50-jährige Frau wurde am 14. April 2021 am Luzernerring von einem Lastwagen genau dort getötet, wo auf einem kurzen Abschnitt des Cityrings der Velostreifen fehlt.

Seit Jahrzehnten gibt es den «Teilrichtplan Velo». Aber sichere, komfortable Velowege beziehungsweise Velostreifen vom Zentrum zur Kantonsgrenze gibt es nicht. Zu den tragisch Getöteten kommen Jahr für Jahr noch 50 Velo-Schwerverletzte, ohne Dunkelziffer der nicht registrierten Kleinunfälle.

Die Zahl überbreiter Geländewagen (SUV) steigt stetig. Diese übermotorisierten Fahrzeuge sorgen auf engen, zuparkierten Strassen für viel unbemerkten Stress auf dem Velo. Die Behörden lassen das ein- und zweiseitige Parkieren fast überall trotzdem zu, verstehen es gar als «Akt zur Verkehrsberuhigung» in der Erwartung, die Autogeschwindigkeit werde beim Kreuzen von Velos dann schon gedrosselt.

Gut gemeint

Auf Durchgangsstrassen (zum Beispiel Mülhauserstrasse) wurden Velostreifen gar rückgängig gemacht (Tempo 30!), was die Sicherheit weiter mindert. Die neuen «Velostrassen» sind gut gemeint. Zielführend sind sie, wenn sie das Nebeneinander von Velo und Auto gefahrlos ermöglichen. Das ist heute leider nicht der Fall. Das Fehlen von Velostreifen hält viele Menschen ab, das gesunde Velo zu nutzen. Lieber steigen sie ins Auto und verursachen Staus, weshalb sich der Autoverkehr immer öfter selbst lahmlegt, trotz mehr Strassen.

Dies ist für alle Beteiligten kontraproduktiv. Weit über die Hälfte aller gefahrenen Autoetappen sind kürzer als 5 bis 10 Kilometer. Hier könnten Velos, E-Bikes und Lastenvelos auf sicheren Velowegen ihre Leistungsfähigkeit ausspielen. E-Bikes sind in der Stadt gleich schnell wie Autos, überwinden Steigungen transpirationsfrei und erweitern den Veloradius signifikant. Zusammen mit Tram und Bus sind Velos punkto Durchsatz, Flächeneffizienz, Energieeffizienz, Emissionen und Kosten unschlagbar.

Von «mehr Velo» kann auch der Autoverkehr profitieren, denn es entlastet den Strassenraum. Kopenhagen mit 49 Prozent Veloanteil ist mehr als doppelt so gut unterwegs wie Basel-Stadt, dank Jahrzehnten solider Planung.

Auto-Dauerparkieren mit Anwohnerkarte kostet in der blauen Zone 80 Rappen pro Tag. Dieser Parkplatzkommunismus «fast gratis und für jeden Zweck» verursacht seine eigene Mangellage wie in der untergegangenen Sowjetunion. Plätze in Einstellhallen bleiben unbenutzt, ja sie werden gar nicht erst erstellt, denn Fast-gratis-Parkieren ist ja viel billiger.

Raumangebot von der Grösse eines Kinderzimmers

Würden nicht Obdachlose auch gerne ein Raumangebot von der Grösse eines Kinderzimmers für 80 Rappen im Tag unkompliziert in Anspruch nehmen? Dafür müssen sie erst ein Auto kaufen. Wo Marktmechanismen

ausgeschaltet bleiben, wird es immer zu wenig Autoabstellplätze geben.

Eine kluge Entflechtung des Strassenraums kann das Kollektivversagen beenden. Die «Volksinitiative sichere Velorouten» verlangt real existierende, durchgehende Velostreifen gemäss «Teilrichtplan Velo» bis 2035. Dazu je eine breite Velovorzugsroute in jedes Quartier, die zum Umstieg aufs Zweirad einlädt. Kreuzungen, Veloquerungen des Cityrings und Problemzonen wie die Solitude gehören saniert. Nach 30 Jahren Schneckentempo sollen Menschen auf dem Velo oder zu Fuss zu ihrem Recht kommen.

Übrigens: Der «Bundesbeschluss Velo» verlangt durchgehende Velowege. 2018 stimmten 72,4 Prozent der Stimmenden in Basel-Stadt mit Ja.

