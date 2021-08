Wegen Betrug um 10 Millionen – Ex-Roche-Mitarbeiter zu über drei Jahren Gefängnis verurteilt Dank seinem Insiderwissen ist es einem Schweizer gelungen, hohe Fake-Rechnungen auszustellen. Ein französischer Komplize verteilte das Geld über ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt. Nun müssen sie alles zurückzahlen. Mischa Hauswirth

Nachdem die Roche den Fall der Fake-Rechnungen aufgedeckt und angezeigt hatte, erhielt der Mitarbeiter die fristlose Kündigung. Archivfoto: Tamedia

Der 50-jährige Schweizer und Ex-Roche-Mitarbeiter hatte vor Gericht etwas Mühe, zu erklären, warum er diese Fake-Rechnungen überhaupt ausgestellt hatte. Denn: Damals ging es ihm – im Vergleich zu heute – gut. Er hatte eine Familie und einen sicheren Job. Heute ist er arbeitslos, Sozialhilfebezüger, und seine Ehe ist zerbrochen. Die Kinder sind auf die Eltern sowie ein Heim verteilt.

Wie kam es so weit? Als Motiv nannte der Ex-Roche-Mitarbeiter «Gier und innere Unzufriedenheit», die ihn damals 2016 und 2017 im Leben umtrieb. Er hatte zum Tatzeitpunkt 2017 bei der Roche eine gute Position in der Pharmaproduktion. Die 11’000 Franken monatlich, die er damals verdiente, reichten gut zum Leben. Dennoch entschied er sich, zusammen mit einem 58-jährigen Franzosen, seinen Arbeitgeber auszutricksen: Sie wollten sich am Konzern bereichern, indem er der Roche falsche Rechnungen für Lieferungen ausstellte.