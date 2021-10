Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Mit Zhegrova und Palacios kommen die besten Noten von der Bank Beim 1:0-Sieg in Sion sorgen die eingesetzten Akteure des FC Basel mit ihren Leistungen für eine breite Streuung in der Noten-Skala. Oliver Gut , Tilman Pauls

Zeigt nicht nur beim Assist auf Zhegrova, dass er einen feinen Fuss hat: Matias Palacios. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Heinz Lindner: 4,5

Seine beste Parade zeigt der Österreicher, als es nicht zählt: In der 33. lenkt er Stojilkovis Abschluss neben das Tor, als dieser aus dem Offside allein vor ihm auftaucht. Seine zweitbeste Aktion ist dann eine Knieabwehr gegen Baltazar (54.). Und viel mehr brauchts nicht.

Sergio Lopez: 3,5

Was man dem Spanier nicht vorwerfen kann, ist mangelnder Offensiv-Geist. Was man ihm in dieser Partie jedoch sehr wohl vorwerfen kann, ist schlechtes Timing auf der Suche nach der Offensive – mehr als einmal fehlt er hinten bei Sions Gegenstoss.