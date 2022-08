Spielstart

Mit dem Anpfiff des slowakischen Schiedsrichters Filip Glova geht es los in Kopenhagen. Bröndby in Gelb und Blau gegen Basel in Weiss. Wer nach dem heutigen Hinspiel und dem Rückspiel am 11. August besser dasteht, spielt in der nächsten Runde gegen den Gewinner des Duells zwischen CSKA Sofia (Bulgarien) und St Patrick’s Athletic (Irland).