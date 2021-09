Einkehren: Bergrestaurant Meltingerberg – Mit Wildschweinbratwurst an der herbstlichen Luft Pächter Gianni Fachin pilgerte nach Santiago de Compostela und landete schliesslich in Meltingen wo, er den «Mältigerbärg» übernahm – mit Erfolg. Robert Bösiger

Gianni Fachin führt das Restaurant Meltingerberg. Die Landbeiz liegt am Jakobsweg Richtung Kloster Beinwil und lädt neben Wanderern, Ausflüglern und Bikern auch Pilger zum Einkehren ein. Foto: Pino Covino

Wer in diesen Herbsttagen vielleicht von der Gilgenberger Ruine her auf den Thiersteiner Jurahöhen wandert, der mag beim Anblick der stolzen Überreste erahnen, welche wirtschaftliche und politische Macht die Gilgenberger Vögte seinerzeit gehabt haben müssen. Und vielleicht kommt der Wanderer oder die Pilgerin via Chrüzboden auch beim Bergrestaurant Meltingerberg vorbei.

Den rund 100 Rindern, Mutterkühen und Kälbern, an denen man vorbeikommt, ist es aber ziemlich einerlei, dass wir hier zur Rast eintreffen. Die Tiere hier oben verbringen um diese Zeit die letzten Tage ihrer Sömmerung, bevor sie wieder ins Tal zu ihren Besitzern gebracht werden. Bis vor einigen Jahren gehörte das Sömmern auch noch zum Job des «Mältigerbärg»-Pächters. Beziehungsweise umgekehrt: Denn der Hirt führte im Auftrag der Einwohner- und Bürgergemeinde gleichzeitig auch das Bergrestaurant.