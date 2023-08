Reinach entsiegelt seine Böden – Mit weniger Asphalt und mehr Grün gegen den Klimawandel Die Gemeinde Reinach will die Folgen der Klimaveränderung mindern. Dafür werden im Dorf Rabatten angelegt und Bäume mit grossen Kronen gepflanzt.

Simon Erlanger

An der Fleischbacherstrasse in Reinach entstehen neue Rabatten. Die Entsiegelung des Bodens dient der Abkühlung und der Verbesserung des Reinacher Mikroklimas. Foto: zVg

Die Massnahmen für eine klimaverträglichere Zukunft im Reinacher Siedlungsgebiet seien bereits im vollen Gang, wie die Gemeinde Reinach in einer Mitteilung schreibt. Ein Beispiel für den klimagerechten Umbau des öffentlichen Raumes sei die Fleischbachstrasse.

An der Strasse selbst werde wenig geändert. «Auch zukünftig ist hier eine wechselseitige Parkierung vorgesehen, und auch das Kreuzen von Fahrzeugen bleibt in etwa gleich. Es gibt aber eine neue Bepflanzung in den Rabatten sowie ab Herbst auch grosskronige Bäume», so die Gemeinde. Es soll auch neue Rabatten geben, etwa entlang einer neuen Fussweg-Verbindung von Nord nach Süd. Dem ökologischen Umbau müssten nur wenige Parkfelder weichen. Im Gegensatz zu Basel-Stadt würden diese in Reinach nicht einfach aufgehoben, sondern von der Fleischbacherstrasse in den Mausackerweg verlegt.

Boden wird entsiegelt

Ziel der Massnahmen und der Begrünung sei nicht nur die Beruhigung des Verkehrs und ein wohnlicheres Aussehen der Strasse, sondern in erster Linie der Kampf gegen die zunehmende Überhitzung im Siedlungsgebiet. In Quartierstrassen lasse sich durch die Entsiegelung von Teilen des Trottoirs und von Parkfeldern relativ schnell eine Verbesserung des lokalen Mikroklimas erreichen, so die Gemeinde. Reinach pflanze zudem auch an verschiedenen Orten Wildstauden an und lasse natürliche Wiesen wachsen, um so einerseits die Biodiversität zu fördern und andererseits das Gemeindegebiet klimaverträglicher zu gestalten.



Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen und der geringeren Regenmenge sei die Hitze in den asphaltierten Strassen deutlich spürbar und sehr unangenehm. Durch die Entsiegelung kann das Regenwasser direkter in den Boden eindringen und gespeichert werden, und durch die Bepflanzung mit Bäumen entsteht natürlicher Schatten.





Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.