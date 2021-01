Tote in Riehener Pflegeheim – Mit und nicht an Corona gestorben Im Alters- und Pflegeheim Wendelin kam es zu sieben Todesfällen. Doch nicht Covid-19 sei dafür verantwortlich, sagt der Heimleiter. Mischa Hauswirth

Im Riehener Alters- und Pflegeheim Wendelin kam es zu mehreren Corona-Fällen. Doch es ist nicht sicher, ob die Bewohner tatsächlich an Covid-19 starben. Foto: Pino Covino

Die Meldung von Telebasel am Donnerstag sprach von einem «Corona-Ausbruch» im Riehener Alters- und Pflegeheim Wendelin. Und dies, während die Betagten auf die zweite Corona-Impfung warteten. Fest steht: Alle Toten hatten Corona. Doch die Schlussfolgerung, dass sie tatsächlich an Corona gestorben sind, relativiert der Wendelin-Heimleiter Rainer Herold gegenüber der BaZ: «Die Betroffenen starben nicht an, sondern mit dem Coronavirus.» Auch der basel-städtische Kantonsarzt Thomas Steffen sagt: «Die Todesfälle traten bei positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern auf. Sie werden statistisch den Todesfällen bei Menschen mit einer Coronavirus-Infektion zugeordnet.»