Sechs Testspiele hätte der SC Dornach während der Saisonvorbereitung austragen sollen, am Ende konnte nur die Hälfte davon absolviert werden – zu gross war der Anteil an Ferienabwesenden. «Auf Spieler unserer zweiten Mannschaft zurückzugreifen, hätte wenig Sinn gemacht, weil diese in der 4. Liga beheimatet ist», erklärt Dejan Rakitic und ergänzt schulterzuckend: «Das ist eben Amateurfussball!»

Obwohl der SCD erst seine zweite Station als Cheftrainer ist, lässt er sich von den vielen Absenzen nicht aus der Ruhe bringen. Gleichzeitig nimmt der 38-Jährige kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die vergangenen Wochen in Worte zu fassen: «Das war ganz sicher keine gute Vorbereitung!»

Die Solothurner hatten in der Vorsaison ihre 2.-Liga-interregional-Gruppe gewonnen und mehrere Runden vor Schluss den Aufstieg in die 1. Liga klargemacht. Das Selbstvertrauen nach einer starken Spielzeit ist immer noch in grösseren Dosen vorhanden. «Wir müssen uns vor niemandem verstecken», sagt Rakitic, der sein aktuelles Team stärker einschätzt. «Wir haben qualitativ einen Schritt nach vorne gemacht.» Unter anderem sind mit Marius Blatter und den Gebrüdern Kaltrim und Kushtrim Osaj drei Akteure aufs Gigersloch gekommen, die Erfahrung auf dieser Stufe haben.

Was die Saisonziele angeht, hält man sich bei Gelbschwarz zurück. «Wir sind in einer neuen Welt und müssen uns hier erst noch zurechtfinden», betont der Trainer. Deswegen peilen die Dornacher primär den Klassenerhalt an. «Alles andere wäre utopisch.»

Aufgrund der suboptimalen Vorbereitung sowie der Tatsache, dass in den ersten Runden noch der eine oder andere Leistungsträger im Urlaub ist, dürfte der SC Dornach erst im Laufe der Vorrunde sein bestes Niveau erreichen. Dejan Rakitic streitet das nicht ab, betont aber, dass handkehrum eine Top-Vorbereitung keine Garantie für einen guten Saisonstart sei. Auch deshalb blickt er dem morgigen Auftaktspiel bei den Black Stars (16 Uhr, Buschweilerhof) recht entspannt entgegen.

Fünf Siege in sechs Spielen

Im Gegensatz zu seinem Dornacher Antipoden hatte Nikola Marunic in den vergangenen Wochen den Grossteil seines Kaders zur Verfügung. «Es scheint eine Tradition beim FC Concordia zu sein, dass sich die Ferienabsenzen gut verteilen», lächelt der Trainer des anderen regionalen Aufsteigers, dessen Equipe von sechs Vorbereitungspartien gleich fünf gewinnen konnte. Nur gegen Promotion-League-Vertreter FC Basel U-21 setzte es ein 1:3 ab. «Wir hätten auch den FCB schlagen können, doch ausgerechnet in diesem Match waren wir nicht effizient.»

Es war die Congeli-Offensive, die in diesen Partien besonders zu gefallen wusste – eine Folge der Transferpolitik. «Wir waren der Ansicht, dass es der richtige Zeitpunkt war, die Mannschaft zu verjüngen», erklärt Marunic und findet, dass «wir jetzt eher den Fussball spielen können, den ich mir vorstelle».

Waren in der Vergangenheit oftmals Manuel Jenny und Seyfettin Kalayçi für die Ideen im letzten Drittel verantwortlich, ist der neue FC Concordia nach den Abgängen der beiden routinierten Kreativspieler nun schneller, dynamischer – und damit schwerer auszurechnen. 30 Tore in sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache, doch der Trainer relativiert die eindrucksvolle Ausbeute ein wenig: «Unsere Testspielgegner haben schliesslich das eine oder andere ausprobiert.»

Die Ziele für die kommende Spielzeit haben Team und Trainer noch nicht definiert, Nikola Marunic hält eine Klassierung im gesicherten Mittelfeld für realistisch. «Rang 6 bis 8 wäre optimal», findet der 32-jährige Prattler, der von einem Spitzenplatz nichts wissen will. «Es wäre vermessen, uns als Neuling auf eine Stufe mit jenen Clubs, die schon seit Jahren in dieser Liga vorne dabei sind, zu stellen.»

Erster Gegner der Basler ist morgen der FC Rotkreuz (17 Uhr, Leichtathletikstadion St. Jakob), ehe es eine Woche später nach Dornach geht – ein besonderes Spiel für den Trainer der Blauweissen: «Wir haben in der letzten Saison ein paar Derbys zu viel verloren. Es wäre schön, wenn wir diese Bilanz verbessern und die Nummer 2 der Region werden könnten.»



