Mit Tangoschritten in Richtung Nostalgie

Flüchtig und oft an den Moment geheftet, lässt sich Glück ja nicht erzwingen, ist nicht zu kaufen, nicht zu manipulieren. Doch in den seltenen Momenten der Harmonie, der perfekt aufeinander abgestimmten Bewegungen streift beim Tango manchmal ein Hauch davon die Seele. Doch bis es dazu kommt, liegt ein oft mehr­jähriger Weg mit vielen Holprigkeiten vor dem ­Suchenden.

Eines habe ich im Laufe meines Bemühens um die stimmige Ausdrucksweise gelernt: Um gute Tangoschuhe kommt Frau nicht herum. Zwar gibt es flache Schuhe mit glatter Sohle, auf denen es sich gut drehen lässt, doch diese sind nicht perfekt. Denn das Gewicht liegt beim Tango Argentino auf dem vorderen Teil der Füsse, und da unterstützt ein hoher Absatz die Tanzhaltung der Frau. Ebenfalls fallen die tangotypischen Drehungen auf dem Fussballen dadurch leichter.

Irma Gross hat in ihrem ­Munay-Laden an der Hammerstrasse in Basel handgefertigte Modelle aus Buenos Aires in allen Grössen, Formen und Farben. Auch für Herren ­offeriert sie solche – Klassiker mit Chromledersohle wie auch gewagtere Entwürfe.

Es ist nicht Liebe auf den ersten Blick, doch hat Frau mal mit ihrem hohen Schuh den Frieden gemacht, so entfalten sich seine Vorzüge: Er gibt Halt, lässt schwungvoll drehen und vermittelt Grösse. Das Selbstbewusstsein wächst mit, und man fühlt: Bodenhaftung ist eine Frage der inneren Ruhe. Es ist die Versunkenheit, die Konzentration auf sich selbst, ungeachtet der Blicke der anderen. Es geht um das ­Spielen mit dem Körper, mit den Bewegungen: im Gleichklang mit der Musik, die im Tango so viel bedeutet.

Der Tango Argentino hat in Europa seit Anfang der 80er-Jahre eine erstaunliche Renaissance erlebt. Das ist nicht zuletzt der Musik zu verdanken, diesen Klängen voller Herzschmerz und Melancholie. Und diese dürften mit ein Grund sein, weshalb die Tanzenden manchmal ziemlich humorlos erscheinen.

Die muntere Analyse eines langjährigen Tangotänzers, quasi ein Ordensträger wider den totalitären Ernst, bringt da eine gewisse Leichtigkeit ins Spiel: «Das verbindende ­Element im Tango ist – ich proklamiere das mal als allgemeingültig – Nostalgie», sagt er. Das erklärt er mit hinwendungsvoller, bisweilen auch verklärender Rückschau auf die Vergangenheit. «Nostalgia» bezeichnet im Lateinischen: Heimweh. Beides findet sich im Tango wieder – sowohl die Sehnsucht nach einem früheren Zustand, wie auch der Wunsch nach einer Heimat; aber auch die vorhersehbare, sich endlose wiederholende Enttäuschung. Das ziehe sich wie ein roter Faden durch die grosse ­Mehrheit der Tangotexte.