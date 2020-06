Der Beste gegen Xamax – Mit Stocker kommt der Erfolg zurück FC Basel / Der Captain ist beim 2:1 in Neuenburg einer der Aktivposten in den Reihen von Rotblau. Dominic Willimann

Captain Valentin Stocker bringt gegen Xamax Emotionen ins Spiel. Foto: Keystone

Es laufen die letzten Minuten der Nachspielzeit auf der Maladière. Valentin Stocker sitzt zu diesem Zeitpunkt auf dem Kunstrasen des Neuenburger Fussballstadions. Zwischen Ersatzbank und Seitenauslinie. Sein Arbeitstag ist zu Ende, nach 90 Minuten wird er durch den Brasilianer Eric Ramires ersetzt. Marcel Koller geht es einerseits darum, beim Spielstand von 2:1 einige wertvolle Sekunden rauszuholen. Andererseits ist der Captain mit seinen Kräften an diesem heissen Sommerabend am Neuenburgersee aber auch am Ende. Und vor allem schmerzt die Wade, die nun gekühlt werden muss. «Krämpfe», sagt Stocker, habe er gehabt, «ich bin froh, dass ich nach dieser langen Pause ohne Ernstkampf fast bis zum Schluss spielen konnte». Und froh ist er natürlich auch darüber, dass seine Farben bei Xamax zum zweiten Mal in dieser Saison drei Zähler geholt haben.