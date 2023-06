So spielt die Schweiz

Trainer Murat Yakin verzichtet auf Experimente. Bis auf Yann Sommer, der im Tor für Gregor Kobel beginnt, schickt er dieselben elf Spieler aufs Feld wie am Freitag beim 2:1 in Andorra. Zakaria erhält also im Mittelfeld erneut den Vorzug vor Djibril Sow, er soll Captain Granit Xhaka den Rücken freihalten.