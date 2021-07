Ticker zur Wetterlage in Zürich +++ZSG reduziert den Schiffsverkehr+++ Hans Jörg Thomi seit Sturmnacht vermisst +++

Die Hochwassersituation hat sich in der Nacht auf Donnerstag weiter verschärft. Die ZSG hat einen Teil des Schiffsverkehrs eingestellt. Häuser am See könne auch von unten Wasser eindringen, teilte die Baudirektion am Donnerstagvormittag mit.