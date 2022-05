Höchster Liestaler Feiertag – Mit Restrisiko durch den Banntag Als wäre er nicht für zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden, meldete sich der Banntag zurück im Stedtli. Für viele eine Erleichterung. Daniel Aenishänslin

Nicht ganz unumstritten: Banntagsschützen feuern aus allen Rohren. Foto: Nicole Pont

Es gehört zu dieser über 600 Jahre alten Liestaler Tradition: Am Banntag halten die Rottmeister launige Reden. Rottenchef Werner Fischer sprach über Restrisiken und Zuversicht. Was Restrisiko bedeutet, schilderte er anhand eines fiktiven Beispiels. Er erzählte von Donald Trump, der auf Besuch in Jerusalem unerwartet tot umfällt. Begraben lassen will ihn die US-Delegation aber nicht im Heiligen Land. Schliesslich sei dort schon mal ein Verstorbener nach drei Tagen wieder auferstanden.