Neue Covid-Version B1.1.7 – Ist die Mutation für Kinder ansteckender? Sollten sich Kinder leichter mit der neuen Virusvariante infizieren, dann müssten Schulschliessungen wieder zum Thema werden. Doch viele Fragen sind noch offen. Kathrin Zinkant

Sofern das mutierte Virus Kinder leichter infiziert, könnten Schulschliessungen an Bedeutung gewinnen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Zwei Wochen nach Beginn der vorweihnachtlichen Massnahmen und nur einen Tag nachdem endlich auch in Deutschland Impfungen begonnen haben, gönnt das Virus der Welt noch immer keine Pause. Eine weitere Modellrechnung zur Verbreitung der neuen, mutmasslich besonders infektiösen Erregervariante B1.1.7 kommt zu dem Ergebnis, dass die in Grossbritannien schon weit verbreitete neue Version von Sars-CoV-2 um 56 Prozent ansteckender ist als ältere Varianten.

Die Schätzung des Teams von der London School of Hygiene and Tropical Medicine fällt etwas niedriger aus als jene, die eine britische Expertengruppe vor den Feiertagen aus epidemiologischen Daten abgeleitet hatte. Die sogenannte New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) war von einer um 70 Prozent erhöhten Übertragbarkeit ausgegangen. Dennoch warnen die Autoren der aktuellen, noch nicht von Kollegen geprüften Arbeit, dass die erhöhte Virulenz der neuen Variante noch schärfere Massnahmen erfordern könnte als bisher, um das Virus halbwegs unter Kontrolle zu halten.