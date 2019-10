Mit Parkplätzen lassen sich keine Wahlen gewinnen

Die Firma Selmoni zieht weg, von Basel ins Baselbiet, verkündet das zwei Wochen vor den Wahlen (so ein Zufall), und der Gewerbeverband nutzt die Gelegenheit, eine Breitseite abzufeuern gegen die angeblich auto- und parkplatzfeindliche Regierung. Wegen ein paar Parkplätzen? Im Wahlkampf vielleicht, in der Realität aber sind europaweit alle Städte zu eng geworden für Spengler und Schreiner. Sie brauchen Platz und eine nicht allzu lärmempfindliche Nachbarschaft. Das finden sie im Nachbarkanton, im Birsfelder Hafen, auf dem Areal der ehemaligen ABB in Arlesheim, in Aesch-Nord. Völlig normal.

Ohne Kantonsgrenze wäre niemand auf die Idee gekommen, Selmonis Wegzug politisch auszuschlachten. Das Politikum, das uns beschäftigen sollte, ist diese Kantonsgrenze, nicht das legitime Bedürfnis des Installateurs nach mehr Platz. Auch wenn sie im Moment nicht real wegzukriegen ist, sollten Politiker alles daransetzen, dass sie wenigsten in den Köpfen der Menschen langsam verblasst.

Die Wählerinnen und Wähler haben den Selmoni-Skandal als das durchschaut, was er war: Wahlkampf. Der Schuss ging hinten raus, die rot-grüne Politik wird von einer grossen Mehrheit unterstützt. Ein anderes Beispiel: Benzin und Diesel sollen bis 2050 aus dem Stadtgebiet verbannt werden. Rot-Grün brachte das Anliegen durch den Grossen Rat, Huronengebrüll gepaart mit Weltuntergangsstimmung bei den Bürgerlichen.

Warum eigentlich? Die Frage ist längst nicht mehr, ob Benzin- und Dieselmotoren Geschichte sind, sondern nur noch wann das sein wird, schon in zehn oder erst in zwanzig Jahren. In den Denkfabriken der deutschen Autobauer wird fast schon panisch nach dem «neuen» Auto geforscht. Panisch, weil Amerikaner, aber vor allem Chinesen und Japaner schon viel weiter sind. Dieser Zug könnte bald abgefahren sein, so wie er bei uns in der Solartechnologie schon lange abgefahren ist, obwohl die Schweiz einst führend war. Wir haben gepennt, die Chinesen lachen, Schweizer Spitzenfirmen wie Meyer Burger in Thun kämpfen ums Überleben, Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Städtische Politik muss städtischen Bedürfnissen gerecht werden, muss ein Stück weit visionär und weltoffen sein, darf Bildung und Kultur nicht auf ihre Kosten runterschwätzen. Unter der Blechlawine, die Tag für Tag durch die Stadt rollt, leiden die Baslerinnen und Basler weit mehr als unter ein paar Parkplätzen, die wegfallen könnten. Anders lässt sich der Wahlerfolg von Links-Grün ja nicht erklären. Ein Verkehrsminister muss dieses Problem lösen. Sein dringlichstes Problem kann es nicht sein, wie der SUV aus Läufelfingen in die Stadt kommt.