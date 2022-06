Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement – Mit neuem Beleuchtungskonzept gegen Gewalttäter Bald startet die Kampagne «Halt Gewalt». Mit ihr will der Regierungsrat das Thema häusliche Gewalt enttabuisieren. Immer mehr zum Problem werden auch Cybercrime-Delikte. Daniel Aenishänslin

Der häuslichen Gewalt soll mit dem Projekt «Halt Gewalt» begegnet werden. Symbolfoto: Maurizio Gambarini (Keystone)

Menschenhandel, Gewaltdelikte und Einbruchdiebstähle bleiben bis 2024 Schwerpunkte in der Bekämpfung der Kriminalität in Basel-Stadt. Dies gaben Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann und Sonja Roest, Leiterin des Fachreferats im Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement, an einer Medienkonferenz bekannt.