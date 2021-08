Basler Sinfonik mit Qualitätsanspruch - Mit Mut ins Unbekannte

Saisonprogramm der Sinfonietta Infos einblenden

Auch in der aktuellen Saison («40+1») bleibt die Basel Sinfonietta den Prinzipien treu, die sie lokal und international zu einem einzigartigen Orchester machen: Neuste Musik von lebenden Komponistinnen und Komponisten (mit Schwerpunkt Schweiz), viele Ur- und Erstaufführungen, Risikobereitschaft, die Suche nach Schnittmengen mit anderen Musikkulturen sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für brennende gesellschaftliche Fragen. «Wir wollen keine museale Musik», meint Principal Conductor Baldur Brönnimann – und spricht damit den verstaubten Klassikbetrieb an, der sich vor allem der Reproduktion des traditionellen Kanons widmet. Die Sinfonietta ist dazu ein willkommenes Gegengewicht: In den sechs Abo-Konzerten zeigt sie sich ästhetisch vielfältig und offen für Kooperationen – etwa mit dem Festival Culturescapes Amazonas 2021 (2.10.21) oder dem Offbeat-Jazz-Festival (24.4.22). Gleichzeitig sieht sich das Orchester auch in der Verantwortung, den musikalischen Nachwuchs zu fördern. Das macht die Sinfonietta vor allem mit Kompositionsaufträgen, beispielsweise an zwei Schülerinnen von Dieter Ammann (26.5.22) – zusätzlich aber auch mit einem pädagogisch betreuten Angebot für Kleinkinder («Klangfüchse»). Als weitere Höhepunkte der Jubiläumssaison hat das Orchester Gastauftritte an der Art Basel, am Musikfestival Bern und im Theater Basel.