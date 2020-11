Deutsche «Corona-Rebellen» – Mit Molotow-Cocktails gegen die Pandemie-Politik Die Proteste werden kleiner, aber gewalttätiger: Deutsche Virologen, Politiker und Journalisten werden mit dem Tod bedroht. Bereits kam es zu ersten Brandanschlägen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Ein Wachmann verhinderte Schlimmeres: Ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts in Berlin-Schöneberg, nachdem mehrere Unbekannte das Haus mit Brandsätzen angegriffen hatten. Foto: Clemens Bilan (EPA/Keystone)

Das berühmte Robert-Koch-Institut in Berlin ist in der Corona-Pandemie die Instanz, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Deutschland bündelt. Es erstaunt deswegen wenig, dass es in besonderer Weise Proteste und Wut militanter Gegner der staatlichen Seuchenpolitik auf sich zieht.

Vor gut einer Woche warfen mitten in der Nacht mehrere Unbekannte Molotow-Cocktails auf eines der Gebäude des Instituts im Süden Berlins. Ein Wachmann konnte die Flammen löschen, bevor sie grösseren Schaden anrichteten. Die Täter entkamen unerkannt. Vor einigen Tagen folgten Angriffe aus dem Cyberspace. Die Behörden registrierten zwei sogenannte Überlastungsangriffe auf die Instituts-Server. Als Folge davon waren einige Stunden lang keine aktuellen Daten zur Ausbreitung der Seuche mehr verfügbar.