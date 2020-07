Kampf gegen Corona-Pandemie – Nobelpreisträger fordert regelmässige Massentests Mundschutz, Contact-Tracing und Apps reichen nicht: Ökonom Paul Romer wirbt für eine alternative Corona-Strategie, welche auch der Wirtschaft nützen soll. Claus Hulverscheidt

Zwei- bis dreimal pro Monat soll in Ländern mit hohen Infektionsraten getestet werden, um alle Fälle zu finden, fordert Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer. REUTERS

An den Moment, als ihm klar wurde, dass er sich in den kommenden Monaten mit eher sachfremden Dingen beschäftigen würde, kann sich Paul Romer noch gut erinnern. Es war im März, die Corona-Welle steuerte in New York gerade auf ihren ersten Höhepunkt zu, als ihm seine Tochter eröffnete, dass sie sich mit dem Virus infiziert habe.