So ist die Mini-Herbstmesse – Mit Maske aufs Riesenrad und ein Beggeschmutz fürs Messegefühl Corona zum Trotz gibt es die kommenden Tage auf dem Münsterplatz ein bisschen Herbstmesse zu erleben. Und dies soll erst der Anfang eines ganzen Jahres mit Attraktionen im Zeichen der «Mäss» sein. Robin Rickenbacher

Nicht nur das Riesenrad bringt die Kinder zum Strahlen, sondern auch der Seifenblasenkünstler. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia AG)

Der Anblick weckt Begehrlichkeit. Und eine ganze Bandbreite von grossen Emotionen, die über all die Jahre am eigenen Leib erfahren und sorgsam im Gedächtnis verstaut wurden. Da ist das Riesenrad, das vor einem in die Höhe ragt, wenn man über die Pflastersteine auf dem Münsterplatz schreitet. «Uh, die bunten Lichter!», ruft ein Junge, der von seiner Mutter zum Fahrgeschäft gezerrt wird. Und da ist auch ein grell bemalter Stand mit allerlei Süssgebäck. Es riecht nach gebrannten Mandeln.

Das ist es dann aber auch schon. Keine weiteren Essstände dicht an dicht, keine Schiesssbuden, kein Glühwein – lediglich vier Säulen stehen noch auf dem Platz verteilt. Sie sind versehen mit Informationen über die Geschichte der Messe, ihrer Standorte und ihrer Attraktionen und Kuriositäten. Die Säulen sollen die Historie der «Mäss» vermitteln, die ihr 550-jähriges Bestehen feiert.