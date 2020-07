Tipps für alternative Anlagen – Mit Lego, Whisky und Handtaschen ein Vermögen machen Statt an der Börse kann man sein Geld auch anders anlegen. Wir zeigen, was sich eignet und worauf man dabei achten sollte. Yvonne Debrunner und Mara Bernath

Anfänger sollten bei Lego auf Sammelklassiker wie Star-Wars- oder Architektursets setzen: Lego-Abteilung im Manor in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Finanzmärkte sind so nervös wie schon lange nicht mehr. Rückschläge sind jederzeit möglich. In solch volatilen Zeiten lautet das Gebot der Stunde Diversifikation. Doch mit den globalisierten, eng verknüpften Märkten ist das gar nicht so einfach.