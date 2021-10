Keine Heizpilz-Ausnahme für Basel – «Mit kostenpflichtigen Tests und Kälte wird sich die Situation verschärfen» Der Basler Wirteverbands-Präsident Maurus Ebneter glaubt, dass der Gastronomie ein harter Winter bevorsteht. Nun müssen die Wirte auch auf elektrische Heizkörper verzichten. Robin Rickenbacher , Mirjam Kohler

Elektrische Heizpilze sind in Basel nicht mehr erlaubt. Foto: Lea Hepp

Die Tage werden langsam kürzer, die Temperaturen fallen. Der Winter ist nicht mehr weit entfernt, und die Menschen zieht es wieder vermehrt in die Innenbereiche der Restaurants und Bars. Für die Beizer ist das während der Pandemie eine schwierige Phase, da sich noch immer viele Gäste lieber im Freien aufhalten. Deshalb haben die Wirte auch in Basel oftmals auf Heizpilze zurückgegriffen, um die Besucher so lange als möglich draussen bedienen zu können.

Bislang konnten die Gastronomen auf die Mithilfe der Politik zählen, die sie mit diversen Ausnahmeregeln unterstützte. In einem Punkt kommen die Behörden den Wirtinnen und Wirten in diesem Winter aber nicht mehr entgegen.