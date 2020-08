Boutique in Liestal – Mit Kleidern anderen Menschen Gutes tun Die Secondhand-Boutique La Tua bietet einen guten Grund an, um Geld liegen zu lassen: spenden für Mädchen und Frauen in Mali. Daniel Aenishänslin

Mario und Tanja Stoppa führen den Verein und die Boutique La Tua. Die Grundidee des Ladens: Nachhaltigkeit, die Spass macht. Foto: Dominik Plüss

La Tua. Bedeutet das Deine. Oder dein Beitrag. Darum geht es in der Secondhand-Boutique La Tua am Liestaler Fischmarkt. Betrieben wird sie vom gleichnamigen Verein. Der Erlös aus dem Verkauf von Damenmode geht an ein Zewo-zertifiziertes Hilfswerk. Der eigene Beitrag kann also sowohl das Spenden eines Kleidungsstücks als auch dessen Erwerb oder eine Vereinsmitgliedschaft sein.