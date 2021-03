Neu erschienen – Mit «Jurasan» gegen den Corona-Blues Der Baselbieter Autor Thomas Schweizer veröffentlicht Geschichten aus dem Waldenburgertal. Ein Buch zwischen Chirsipfäffer und Energy-Drinks. Thomas Gubler

Thomas Schweizer ist in Oberdorf aufgewachsen. Auch in seinem neusten Buch steht das Waldenburgertal mit seinen Landschaften im Vordergrund. Foto: Florian Bärtschiger

Er schildere die Vergangenheit aus der Erinnerung, wie sie sich in seiner kleinen Welt des Baselbieter Juras ereignet hat, schreibt Thomas Schweizer in der Einleitung zu seinem neuen Buch «Jurasan – Erinnerungen und Geschichten zwischen Chirsipfäffer und Energy Drinks». Geboren in Basel, aufgewachsen in Oberdorf im Waldenburgertal, bezeichnet sich der heute in Füllinsdorf lebende Schweizer als «Stadt- und Landbeobachter». In diesem Buch spielt die Stadt allerdings nur eine Nebenrolle und dient als eine Art Kulisse für die Baselbieter «Grenzgänger».