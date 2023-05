Premiere im Theater Basel – Mit Ironie und Spott gegen den Weltuntergang Im Schauspiel «Die beste aller Zeiten» präsentiert Michelle Steinbeck die Zukunftsaussichten der letzten Generation. Simon Baur

Elmira Bahrami als Myrte befragt im Stück «Die beste aller Zeiten» die «Kräuterschaum-Planeten-Kugel», ob eine Zukunft möglich wäre. Foto: Lucia Hunziker

Die Autorin Michelle Steinbeck, bekannt als Autorin und Kolumnistin, war in der Spielzeit 2021/22 Hausautorin am Theater Basel. In dieser Zeit entstand ihr Stück «Die beste aller Zeiten», das am Freitag auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel Premiere hatte.

Sie liess sich dabei von einer neapolitanischen Märchensammlung aus dem 17. Jahrhundert inspirieren, die den Titel «Das Märchen der Märchen» trägt und auch den Gebrüdern Grimm als Inspirationsquelle diente. Im Unterschied zu den Märchen der Romantik sind diese gespickt mit Ironie und Spott.

Damit dies auch das Publikum zu spüren bekommt, legen sich Marie Löcker (als Prinzessin Vastolla), Andrea Bettini (als Sapatella), Martin Hug (als Hofnarr Pervonto), Julian A. Schneider (als König) und Elmira Bahrami (als Sapatellas Praktikantin Myrte) mächtig ins Zeug. Der melancholischen Prinzessin Vastolla ist es nicht ums Lachen, egal, was der König tut, um sie zu belustigen. Schliesslich verliebt sie sich im Traum in Pervonto, den Hofnarren ihres Vaters. Auf der Suche nach dem Liebhaber gerät sie in ein Wunderland, in dem, den Weltuntergang und das Ende allen Leidens vor Augen, alles möglich und erlaubt ist.

Inspirierendes Sammelsurium

Mithilfe der Puppenbauerin Sapatella und ihrer Praktikantin Myrte, die sich später als Fee und Dea ex machina entpuppt, entsteht eine neue Welt, in der sich unterschiedliche Lebensformen, philosophische Ansprüche und allerlei Lebensweisheiten miteinander vermischen. Und dies immer im Bewusstsein, der letzten Generation anzugehören. Die Welt ist nicht zu retten, und weil das so ist, versucht man, sich ein letztes Mal aufzubäumen, fabriziert Babys aus Silikon, hat einen dicken Bauch, der – da es keine Zukunft geben darf – bloss ein aufgeblasener Ballon ist. Und schliesslich rollt auch ein Wasserball mit goldenen Sternchen auf die Bühne, vielleicht ein Sinnbild für das All, der eingefleischte Christian-Morgenstern-Kenner auch an den «Kräuterschaum-Planeten» aus «Korfs Verzauberung» erinnert.

Und weil nach Erich Kästner zwischen Empfängnis und Leichenbegängnis nicht als Bedrängnis herrscht und ein kaleidoskopisches Panoptikum nur Sinn macht, wenn es übertrieben wird, erklingen obendrauf ein paar Schnulzen, der Ohrwurm «Wicked Game» und moralische Balladen im Stil Kurt Weills. Man lacht, mal hier und mal dort. Doch hat man nun über die orchestrierten Pointen auf der Bühne oder über sich selbst gelacht?

Michelle Steinbecks Stück ist eine liebenswerte Parabel auf den Abgrund, auf den wir zusteuern und vor dem wir uns nur dadurch retten können, indem wir endlich das Hirn einschalten. Ob Pessimist, Optimist oder Futurist, die Quintessenz ist simpel: Die Bretter, die die Welt bedeuten, ächzen zwar hin und wieder, doch sie trotzen jeder Apokalypse.

