Einfallsreiche Touristiker – Mit Innovationskraft durch den Lockdown Verschiedene Schweizer Hoteliers und Destinationen machen in der aktuellen Situation aus der Not eine Tugend und rufen neue Angebote ins Leben – wie beispielsweise Quarantänezimmer, Foodtrucks oder Lieferdienste. Anita Suter (Travelcontent)

Lernende des Hotels Saratz in Pontresina GR führen den Restaurantbetrieb weiter – anhand eines Food-Trailers. Foto: Pitschna Scena (Facebook)

Die Corona-Krise hat den Schweizer Tourismus nahezu zum Erliegen gebracht. Bergbahnen stehen still, Hotels – sofern sie denn noch geöffnet sind – verzeichnen kaum Gäste, Reisebüros sind vor allem mit Stornierungen beschäftigt.

Komplett still steht die Branche aber trotzdem nicht. Zahlreiche Touristiker versuchen mit kreativen Massnahmen, den aktuell widrigen Umständen etwas Positives abzugewinnen, ihre Mitarbeiter zu beschäftigen und Gutes zu tun.

Homeoffice ins Hotel verlegen

Hoteloffice statt Homeoffice – damit werben während dieser besonderen und herausfordernden Zeiten immer mehr Hotels. Beispielsweise das Hotel Belvoir in Rüschlikon. Die Arbeitszimmer werden strikt nur an Einzelpersonen vermietet und bieten mit Büroinfrastruktur, Kaffee, Mineralwasser, Parkplatz und Ausblick auf den See eine Alternative zum Homeoffice in den eigenen vier Wänden.

Auch die Best-Western-Hotelgruppe wirbt mit «Homeoffice im Hotelzimmer». Damit, so der Wortlaut der Medienmitteilung, reagiert die Gruppe auf die «steigende Nachfrage an geeigneten Ausser-Haus-Arbeitsplätzen und bietet Raum für ungestörtes und effektives Arbeiten.» In der Schweiz ist dies in den Niederlassungen in Olten und Zürich möglich. Vermietet werden die Zimmer tage- oder wochenweise.

Die Liste der Hotels, die solch entsprechende «Büroaufenthalte» anbieten, wächst laufend.

Quarantäne im Luxusapartment

Corona-bedingte Rückzugsmöglichkeiten bietet auch das Jungunternehmen Le Bijou. Eigentlich werden die zentral gelegenen luxuriösen Apartments in verschiedenen Schweizer Städten vorwiegend an gutbetuchte Geschäftsreisende und Touristen vermietet. Da diese nun ausbleiben, werden die Unterkünfte nun als «Quarantäne-Apartments» vermarktet. Durch den Aufenthalt können sich die Gäste komplett abschotten und es sich derweil gut gehen lassen. Neben Wellnessangeboten können auch medizinische Check-ups und Coronavirus-Tests «bestellt» werden. Das Angebot, so die Start-up-Gründer, richte sich jedoch strikte an gesunde Kunden.

Drive-thru-Essen für Gourmets

Das Zürcher Luxus-Hotel Dolder Grand hat kurzerhand ein «Drive-in-Restaurant» ins Leben gerufen. Direkt neben dem Haupteingang können täglich von 11 bis 18 Uhr verschiedene Gerichte aus der «Dolder-Küche» abgeholt werden – darunter auch Süssigkeiten von Starpatissier Christian Hümbs.

Äscher auf dem Esstisch

Wann und ob der Saisonstart für die Gaststätten in den Bergen erfolgen kann, ist momentan ungewiss. Die Betreiber des ikonischen Berggasthauses Äscher sorgen nun dafür, dass zumindest kulinarisch nicht ganz auf einen Besuch im Alpsteingebiet AI verzichtet werden muss. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Metzgerei werden zwei Spezialitäten – Weiderind-Ragout und Gerstensuppe – fortan in abgepackter Ausführung für den Supermarkt zubereitet.

Mittagsmenüs für die Glückskette

Auf der Lenzerheide gibt es beim 4-Stern-Valbella-Resort jeden Mittag ein Menü als Take-away oder im Lieferservice. Die Einnahmen daraus werden vollumfänglich der Corona-Spendenaktion der Glückskette gespendet.

Lernende am Steuer

Eine grosse Herausforderung besteht für Arbeitgeber derzeit darin, Ausbildung und Training ihrer Lernenden weiterzuführen – auch falls das Hotel keine Gäste hat. Hinzu kommt: Für Lernende kann keine Kurzarbeit beantragt werden. Einige Betriebe sorgen nicht nur für eine anhaltende Beschäftigung, sondern auch für Lehrstücke der speziellen Art.

Lernende des Hotels Saratz verkaufen zweimal die Woche Essen aus dem Food-Trailer. Foto: Pitschna Szena (Facebook)

Das hauseigene Restaurant Pitschna Scena musste das Hotel Saratz in Pontresina schliessen – Essen gibt es trotzdem. Seit dem 1. April servieren Lernende des 4-Stern-Hotels verschiedene Gerichte jeweils Mittwoch und Freitag mittels eines Food-Trailers in Take-away-Form.

Auch das Park Hotel Winterthur nutzt die spezielle Situation als Praxistest für seine Lernenden. Die insgesamt neun Lernenden und eine Praktikantin der Hotelfachschule haben die Organisation zusammen mit dem Direktor übernommen und stellen sicher, dass das 4-Stern-Hotel den Betrieb fortsetzt.

Gratis-Ferien fürs Spitalpersonal

Die Destination Engelberg verschenkt Ferien an Spitalpersonal. Foto: Simon Kim

Ferien für diejenigen, die sie am meisten brauchen werden; die Destination Engelberg verschenkt im Rahmen einer Blitzaktion 1000 Ferienwochen an Fachkräfte im Gesundheitswesen. Damit wolle man Betroffenen für ihren unermüdlichen Einsatz während der laufenden Corona-Krise danken, so der Wortlaut der Initiatoren. Medizinische Fachkräfte und Pflegepersonal an Schweizer Spitälern und Institutionen, die Covid-19-Erkrankte behandeln, können sich bis 15. Mai anmelden. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Überraschungspakete statt Überraschungsreisen

Normalerweise bringt das Start-up Surp mit surp.travel Überraschungsreisen an den Mann und an die Frau. Weil das derzeit nicht praktikabel ist, haben die drei Gründer beschlossen, ihr Überraschungskonzept neu auszulegen. Statt Reisen in eine im Voraus unbekannte Destination gibt es nun Themenboxen mit Überraschungsinhalt. Gefüllt werden diese in Zusammenarbeit mit lokalen Geschäften und Schweizer Manufakturen – und direkt in die Haushalte geliefert.

Virtuelle Reisen als Unterstützung für Partner vor Ort

Keine Landesgrenzen kennt das aus der Not geborene Konzept von Hauser Expeditionen, einem in Deutschland ansässigen Reiseveranstalter, der in der Schweiz von b&b travel in Zürich vertreten wird. Statt in Persona flieht der Kunde via kostenpflichtige Onlinevorträge in fremde Gefilde – etwa auf ein Wüstentrekking in die Sahara oder eine Flussreise auf dem Mekong. Der Erlös kommt vollumfänglich den Referenten, Reiseleitern und lokalen Partnern auf der ganzen Welt zugute. Und die Hausaufgaben für die nächste grosse Reise – wann auch immer diese stattfinden mag – sind damit auch schon gemacht.

Welche Angebote von Schweizer Tourismusbetrieben sind Ihnen positiv aufgefallen? Diskutieren Sie mit …