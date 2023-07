Sturm in die Weltspitze – Mit ihrem Rhythmus kratzt sie an der Perfektion Die Niederländerin Femke Bol macht sich am Diamond-League-Meeting in London zur zweitschnellsten Frau in der Geschichte über 400 m Hürden. Trainiert wird sie von einem Schweizer. Monica Schneider

Der Schrei der Entzückung: Femke Bol realisiert ihre Zeit von 51,45 Sekunden auf der Anzeigetafel. Foto: Mika Hewitt (Getty Images)

Laurent Meuwly sagt: «Bei ihr stimmt alles auf höchstem Niveau.» Seit über vier Jahren ist der Schweizer im niederländischen Leichtathletikverband Nationaltrainer. Und seit Sonntagnachmittag ist die Talentierteste unter seinen vielen Athletinnen die zweitschnellste Frau der Geschichte über 400 m Hürden: Femke Bol bleibt am Diamond-League-Meeting in London über die eine Bahnrunde in der Jahresbestzeit von 51,45 erstmals unter 52 Sekunden – schneller war nur Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA, 50,68). 50’000 Zuschauerinnen und Zuschauer tobten im ausverkauften Olympiastadion.

Bol ist 23 Jahre alt, und erst Meuwly machte sie 2019 zur Hürdenläuferin. Als die Schweizer Rekordhalterin Lea Sprunger damals noch bei ihm im nationalen Leistungszentrum in Papendal trainierte, nahm sie die junge Ambitionierte unter ihre Fittiche. Noch heute telefonieren sie häufig miteinander. Bol scheint genau gemacht für eine so strukturierte Disziplin, die Kraft, Ausdauer, speziell aber Rhythmusgefühl und Schnelligkeit voraussetzt.

Immer mit einem Plan A, B und C

Wenn Meuwly ihre Vorzüge aufzählt, tönt es nach einer Athletin, die Perfektionistin ist: «Sie ist gut organisiert, clever, antizipiert alles. Sie ist fokussiert, hat einen Plan A, B und auch C, die Ernährung ist ihr ebenso wichtig wie die Erholung, sie kümmert sich um jedes scheinbare Detail. Dazu kommt ihr hundertprozentiges Commitment, ihr voller Einsatz.»

Er feiert Erfolg um Erfolg: Der Schweizer Laurent Meuwly ist seit vier Jahren niederländischer Nationaltrainer. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die beiden haben auf diese Saison hin das Risiko nicht gescheut, die Schrittanzahl und damit den Rhythmus zwischen den Hürden zu verändern – siebenmal 14 Schritte, zweimal 15, einmal 16. Eine enorme Umstellung auch für ein so grosses Talent wie Bol. Doch seit Anfang Saison stürmt sie durch die Stadien und steigert sich von Woche zu Woche. Anfang Juni sagte Meuwly: «Jetzt wissen wir, dass sich alle Trainings gelohnt haben.» Und: Wenn sie noch mehr Vertrauen gewinne, sei es realistisch, «bald eine 51er-Zeit zu laufen».

Am Sonntag war es so weit. Bol steigerte sich noch einmal um eine sagenhafte halbe Sekunde – und ist jetzt auch erste Anwärterin auf den WM-Titel im August in Budapest. Denn Titelverteidigerin McLaughlin-Levrone konzentriert sich in diesem Sommer auf 400 m flach und verzichtet in Ungarn aufs Double, weil der Zeitplan ungünstig ist.

Und dann wirbeln die US-Sprinter

Nach Bol glänzten die US-amerikanischen Sprinter. Weltmeister Noah Lyles stürmte über 200 m in 19,47 ins Ziel. Keiner war in diesem Jahr schneller und mit Michael Johnson, Yohan Blake und Weltrekordhalter Usain Bolt nur drei in der Geschichte. Im Hürdensprint siegte Grant Holloway in 13,01. Auch er ist Weltmeister und wird bei seiner Titelverteidigung auf Jason Joseph treffen, der am Samstag in Madrid seinen Schweizer Rekord (13,10) egalisierte.





Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

