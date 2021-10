Im Fokus: Sebastiano Esposito – Mit ihm ist der FCB ein anderer Gegner Beim Heimspiel gegen den FC Lugano könnte Sebastiano Esposito in die Startformation zurückkehren. Oliver Gut

Kein Pflänzchen, das im Verborgenen blüht: FCB-Spektakelmacher Sebastiano Esposito. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Trainer des Gegners muss keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten innerhalb der Basler Mannschaft nehmen. Also sagt es FC-Lugano-Coach Mattia Croci-Torti im Hinblick auf den sonntäglichen Auftritt seiner Squadra beim FC Basel (16.30 Uhr, St.-Jakob-Park) ohne Umschweife: «Als wir das letzte Mal zu Hause gegen den FCB ein 1:1 erreichten, war das ein ganz anderer FCB, als er es jetzt sein wird, weil er ohne Sebastiano Esposito spielte.»

Oder anders gesagt: Esposito macht eine Differenz. Ganz einfach, weil die Basler mit ihm unberechenbarer sind – und manchmal auch einfach mit dem, was er auf dem Platz so tut, als Offensivspieler. Gesehen hat man das allerdings schon länger nicht mehr, war der Italiener doch den ganzen September verletzt und Anfang Oktober noch nicht richtig in Schwung, bevor er sich bei der italienischen U-21-Nationalmannschaft erneut leicht verletzte.

Beim 3:1-Sieg über Omonia Nikosia spielte er erst in den Schlussminuten. Und nun am Sonntag gegen Lugano? Da darf man zumindest gespannt sein, ob er in der Startformation steht, um für den Unterschied zu sorgen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

