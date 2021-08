Kommentar zu Paralympics - Mit Formel-1-Rollstuhl zum Sieg. Ist das fair?

Ein Gefährt wie aus einem Science-Fiction-Film: Marcel Hug auf seinem Renn-Rollstuhl OT FOXX M1. Foto: zVg

Bei den Paralympischen Spielen richtet sich in diesen Tagen die Aufmerksamkeit ganz auf OT FOXX M1. So heisst der «schnellste Rollstuhl der Welt», entwickelt in der Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Rennstall Sauber in Hinwil. Rollstuhl-Star Marcel Hug gewann darauf am Samstag das Rennen über 5000 Meter dank einem fulminanten Schlussspurt souverän. In den nächsten Tagen startet der Thurgauer noch an drei weiteren Wettkämpfen.

Bereits die Präsentation des Hightech-Gefährts war ein Ereignis. Hug setzte sich im Formel-1-Windkanal in Pose, die Bilder wirkten wie aus einem Science-Fiction-Film. «Die Sauber Group mit ihren Tochtergesellschaften Sauber Aerodynamics und Sauber Engineering, Orthotec und Partner wie die ETH Zürich, die Radsport-Forschungs- und Entwicklungsfirma Swiss Side und die Schweizer Paraplegiker-Forschung haben ihr einzigartiges Know-how und ihre Spitzentechnologien kombiniert, um dieses Modell zu entwickeln», hiess es stolz in der Pressemitteilung.