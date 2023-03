«BaZ uff dr Gass» – Mit Esther Keller und -minu schliessen wir am Mittwoch ab Der dritte und letzte Tag auf unserer Aussenredaktion am Spalenberg 45 wird erneut wieder aufregend. BaZ-Fasnachtslegende -minu kommt zum Talk aufs rote Sofa. Und eine Regierungsrätin. Marcel Rohr

Und schon kommt sie in ihre Schlussphase, die Fasnacht 2023. Die 72 Stunden zerrinnen im Handumdrehen, so scheint es. Bevor aber endgültig Schluss ist, kündigen sich für den dritten und letzten Tag bei «Baz uff dr Gass» erneut wieder spannende Gäste an (siehe Programm unten).

Um 15 Uhr werden wir mit -minu ein Gespräch führen. Wie erlebt er die erste richtige Fasnacht seit 2019 – was waren für den Fasnachtsexperten die Höhepunkte? Eine Stunde später, um 16 Uhr, erwartet BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr Regierungsrätin Esther Keller zur Talkrunde. Die Baudirektorin muss an den «drey scheenschte Dääg» viel Kritik einstecken – wie geht sie damit um?

Neben den beiden Gesprächen mit Esther Keller und -minu steht auch wieder das BaZ-Fotoshooting im Zentrum. Fotograf Dominik Plüss hat schon unzählige Male auf den Auslöser gedrückt und tolle Bilder gemacht – hier gehts zur Fotogalerie. Dazu werden viele Redaktorinnen und Redaktoren der BaZ für Fragen zur Verfügung stehen: Markus Wüest, Nina Jecker, Dina Sambar, Alex Müller.

Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns am Spalenberg 45, wo die Beiz zem Isebähnli ausserdem für Ihr kulinarisches Wohl besorgt ist.

Mittwoch, 1. März

13.00 Uhr Eröffnung

13.30 Uhr BaZ vor Ort: Chefredaktor Marcel Rohr / Markus Wüest (Stv. Chefredaktor)

14.00 Uhr Fotoshooting mit Fotograf Dominik Plüss

15.00 Uhr Auf dem roten Sofa: -minu, BaZ-Kolumnist

16.00 Uhr Auf dem roten Sofa: Esther Keller, Regierungsrätin

17.00 Uhr BaZ vor Ort: Lokalchef Alexander Müller / Dina Sambar (Stv. Ressortleiterin Gesellschaft) / Nina Jecker (Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiterin Gesellschaft)

20.00 Uhr Redaktionsschluss «BaZ uff dr Gass» – danach: Betrieb zem Isebähnli

