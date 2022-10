Die Grünen verlieren in der Wählergunst, die GLP legt zu. Präsident Balthasar Glättli will nun besser erklären, warum grüne Klimapolitik gegen hohe Energiepreise helfen soll.

Klimawandel und Energieversorgung sind die Themen der Stunde. Trotzdem scheint gemäss GFS-Wahlbarometer die grüne Welle vorbei zu sein. Was macht Ihre Partei falsch?



Wir spielen weiterhin in der Liga der grossen Parteien mit. Wären jetzt Wahlen, erzielten wir historisch gesehen unser zweitbestes Resultat. Die ökologische Herausforderung ist zwar durch den Krieg in der Ukraine etwas in den Hintergrund geraten. Aber dass wir jetzt so hohe Strompreise haben, hängt ganz direkt mit der europäischen Abhängigkeit von russischem Erdgas zusammen. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Diese Zusammenhänge müssen wir noch besser aufzeigen.