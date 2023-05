Wildes 3:3 gegen Servette – Mit einem Sieg am Montag hat der FC Basel den fünften Platz sicher Den Baslern gelingt kurz vor Schluss noch der Ausgleich gegen Servette. Damit reicht ihnen am Pfingstmontag ein Sieg gegen GC, um in der nächsten Saison europäisch zu spielen. Tilman Pauls

Die Spieler des FC Basel bedanken sich nach dem Abpfiff bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Natürlich gingen die Blicke der Basler unmittelbar nach dem Abpfiff in die anderen Schweizer Stadien. Die Grasshoppers? Hatten kurz vor Schluss noch das 2:2 gegen den FC St. Gallen kassiert. Und der FC Zürich? Hatte sich mit 2:0 beim FC Winterthur durchgesetzt. Und weil die Partie der Basler in Genf mit einem Remis endete, ging der zweite Blick dann gleich in Richtung Tabelle.