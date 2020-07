FCZ nach der Quarantäne – Mit einem Luxusproblem und zwei Bussen nach Lugano Am Mittwoch werden die Zürcher erstmals nach den Corona-Fällen wieder unter normalen Umständen antreten. In Lugano beginnt eine Marathon-Schlussphase. Marco Keller

Zürichs Trainer Ludovic Magnin will nicht mehr über die coronabedingte Zwangspause sprechen. Foto: Keystone Beim FCZ waren sechs Spieler mit dem Coronavirus infiziert und mussten in Quarantäne. Foto: Keystone Doch jetzt blicken die Zürcher wieder positiv nach vorne. Foto: Keystone 1 / 4

Er ist gut gelaunt und redet von einem «Luxusproblem». «Wir haben zwei Trainings absolvieren können, das ist völlig ungewohnt», sagt Ludovic Magnin vor dem Gastspiel bei Lugano (Mittwoch, 20.30 Uhr, hier live im Ticker) und schmunzelt. Der FCZ-Cheftrainer mag aber nicht mehr gross die zehntägige, coronabedingte Zwangspause thematisieren: «Das ist abgehakt, wir schauen nach vorne.»

Er selber hatte die Pause – wie alle Teammitglieder deren Tests negativ ausfielen – in Quarantäne verbracht, nicht in häuslicher Isolation. Es sei dennoch seltsam gewesen, betont er: «Schon wenn ich den Müll an die Strasse trug, hatte ich Angst, dass es ein Foto gibt.» Das halbe Dutzend positiv getesteter Spieler sei ebenfalls gut durch die Krise gekommen, sagt er weiter.

Zwei hohe Niederlagen in Folge

Das beste an der Pause: Die anderen Resultate fielen durchaus nach dem Gusto der Zürcher aus, der vierte Platz ist für die Zürcher immer noch im Bereich des Möglichen und damit auch das europäische Ticket. «Wir wollen jedes Spiel gewinnen, und schauen nicht auf die Tabelle. Abgerechnet wird dann am Schluss», sagt Magnin. Er weiss aber auch: Fünf Spiele in etwas weniger als zwei Wochen werden seinem Team noch einmal alles abfordern. Das stört ihn nicht: «Wir wollen das Beste daraus machen, in dieser Saison wird für uns sowieso nichts mehr normal sein.»

Die beiden letzten Resultate waren ernüchternd – die verstärkte U-21 verlor in Basel 0:4, das Gros des Stammteams am Samstag gegen die Young Boys 0:5. Einen moralischen Schaden habe sein Team aber nicht davon getragen, befindet der Coach: «Die Niederlage gegen YB hat uns nicht weh getan, das Risiko war etwa bei 90 Prozent, dass es so herauskommt.»

Noch nicht dabei sein werden im Cornaredo garantiert Aiyegun Tosin, Antonio Marchesano, Mimoun Mahi und Vasilje Janjicic – allerdings ist nicht klar aus welchen Gründen. Etwas anders als sonst ist auch die Anreise, die Zürcher werden mit zwei Bussen in den Südkanton fahren. «Und wir werden im Bus die Masken anbehalten, mehr können wir nicht tun», sagt Magnin.