Stadtjäger – Mit einem Körbchen unterwegs Über den Köpfen der Passanten, an der Burgunderstrasse, steht seit über 120 Jahren die Skulptur eines gross gewachsenen Buben, der auf der Suche nach Früchten ist. Dominik Heitz

Blickfang am Haus Burgunderstrasse 38 ist die Skulptur eines Jünglings in einem muschelförmigen Nischenbogen. Foto: Dominik Heitz

Im ersten Moment könnte man glauben, der gross gewachsene Bub mit seinen hochgekrempelten Hosen halte sich die erhobene linke Hand vor das Gesicht, um seine Augen vor der Sonne zu schützen. Doch das Foto ist trügerisch. Denn sieht man genauer hin, will uns der Bildhauer etwas anderes zeigen: einen Jüngling, der Früchte pflückt. Der Heranwachsende greift mit der linken Hand nach einer imaginären Frucht, um sie danach in den kleinen Korb zu legen, den er in der rechten Hand hält.

Die Skulptur ist in der Burgunderstrasse zu entdecken. Sie steht dort in einer Nische im ersten Stock des Hauses mit der Nummer 38. Wer die Figur geschaffen hat, ist nicht bekannt. Dafür kennen wir den Namen des Bauherrn und Architekten: Heinrich Wilhelm Tamm (1852–1900). Er entstammte einer alten Bauhandwerkerfamilie, war in Stuttgart geboren und kam 1878 nach Basel, wo er Anfang der 80er-Jahre sein eigenes Geschäft eröffnete.

Das Haus an der Burgunderstrasse ist eines von gegen vierzig, die er im Quartier Am Ring errichtete; daneben baute er Warenhäuser, Hotels und Villen – unter anderem stammt der am Marktplatz stehende Märthof, der zurzeit in ein Hotel umgebaut wird, von ihm.

Das Foto trügt; der Jüngling hält die Hand nicht als Sonnenschutz vor das Gesicht, sondern greift nach einer imaginären Frucht.

Hier an der Burgunderstrasse hat Tamm zwischen 1892 und 1894 ein Ensemble, bestehend aus drei grossbürgerlichen Einfamilienhäusern im Stile des Historismus, hochgezogen. Das kleinste der drei, das mittlere mit der Skulptur im muschelförmigen Nischenbogen, besitzt die am reichsten dekorierte Fassade: roter Sichtbackstein mit hellem Rautenmuster, eine zweiflügelige Eingangstür aus Eichenholz und darüber ein grosser, leicht überdachender Steinbogen, unter dem sich zwei Fenster befinden. Als Hauptanziehungspunkt aber gelten die drei zusammengefassten, mit reichen Brüstungsfeldern geschmückten Fenster im ersten Stock, die das Nischenfeld mit der Skulptur in ihre Reihe aufnehmen.

Im Haus befinden sich nicht weniger als zwölf Zimmer, wobei die insgesamt sieben Räume im Parterre und im ersten Stock den eigentlichen Wohnbereich bilden. Im Erdgeschoss sind Wohnzimmer, Esszimmer und Salon untergebracht; sie dienen als repräsentative Räume. Über eine gewundene Treppe aus Eichenholz gelangt man in den ersten Stock, wo sich ein kleines und ein grosses Schlafzimmer, ein zweiter Salon, das Fremdenzimmer und ein kleines Bad befinden. Darüber, im zweiten Stock, sind vier Personal- und ein Studierzimmer untergebracht. Die Küche war im Untergeschoss – zusammen mit einem Kellerraum, der Waschküche, der Heizung und dem Kohlekeller.

In den über 120 Jahren seines Bestehens hat das Haus nur kleine Änderungen erfahren. Die Basler Denkmalpflege lobte denn auch vor einiger Zeit: «Der Denkmalcharakter des Hauses beruht sowohl auf seinem architektonischen Eigenwert als auch auf seiner Zugehörigkeit zu einem in seiner Art seltenen und gut erhaltenen Ensemble herrschaftlicher Einfamilienhäuser.»