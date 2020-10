Logistikbranche trotzt der Krise – Mit einem blauen Auge davongekommen Die Lamprecht Transport AG in Pratteln kann weniger exportieren und erzielt auch weniger Umsatz. Das Familienunternehmen muss aber kein Personal entlassen. Felix Erbacher

Thomas Lamprecht ist Verwaltungsratspräsident, seine Tochter Jenny Vargas Lamprecht CEO der Logistikfirma Lamprecht Transport AG in Pratteln. Foto: Nicole Pont

Das Basler Transport- und Logistikunternehmen Lamprecht Transport AG befördert Güter auf der Strasse, zu Wasser und in der Luft. Es erledigt Verzollungen und lagert Waren für eine diversifizierte Kundschaft. Damit fühlen seine 320 Mitarbeitenden den Puls der Gesamtwirtschaft, regional und weltweit.

Entsprechend hat die Corona-Pandemie unterschiedlich auf den Geschäftsgang eingewirkt. «Ausser der Pharmalogistik sind alle Sektoren betroffen, insbesondere der Export von Maschinen und Lebensmitteln und der Duty-free-Bereich in den Flughäfen», sagt CEO Jenny Vargas Lamprecht. Exporte in alle Regionen seien zurückgegangen, insbesondere solche in die USA. Im Bereich der Event- und Messelogistik kam es zu einem totalen Stillstand. Weltweit fand keine einzige Messe statt.

Genügend Reserven

Am meisten litt die Luftfracht. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr stieg in den ersten neun Monaten bis auf 25 Prozent. Phasenweise gab es überhaupt keine Flüge mehr, und wenn, musste schnell zugegriffen werden, um etwa eine Fracht nach New York befördern zu können. «Pro Dossier wendete der Betreuer zwischen 10 und 15 Prozent mehr Zeit auf», sagt die Firmenchefin. Aber auch die Reedereien und Strassentransporteure schlossen zeitweise einzelne Strecken.

Während des Lockdown betrugen die Umsatzrückgänge der anderen Sparten bis zu 20 Prozent. Zurzeit liegt die Minuszahl bei rund 10 Prozent. «Nach den Ausfällen im Frühling haben sich die Ertragslage und der Gewinn um rund 20 Prozent verschlechtert», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Lamprecht. Während sich die Erträge verminderten, erhöhte sich gleichzeitig der Aufwand, weil freie Transportmittel und Kapazitäten nur schwer zu finden waren. «Aber wir schreiben 2020 keine roten Zahlen», prophezeit Thomas Lamprecht, Reserven stünden nach den Rekordjahren 2018 und 2019 genügend zur Verfügung.

Investitionen erhöht

In einzelnen Bereichen musste erstmals in der 75-jährigen Geschichte des Unternehmens Kurzarbeit eingeführt werden. Personal will Lamprecht nicht abbauen, sondern die Fachkräfte und Spezialisten behalten. Der für Pharma zuständige Bereich konnte erfreulicherweise personell aufgestockt werden. Die Budgets wurden überarbeitet, aber an der Strategie änderte sich kaum etwas. Die Investitionen bleiben auf dem geplanten Niveau; sie werden sogar erhöht – die Digitalisierung fordert ihren Tribut.

Die Pandemie ist noch ein gutes Stück weit davon entfernt, als erledigt gelten zu können. Jenny Vargas Lamprecht sagt: «Der Einfluss von Covid-19 dürfte unser Geschäft noch im Jahr 2021 beeinflussen – allerdings besteht die Hoffnung, dass die Warenströme nicht allzu sehr davon betroffen werden.» Weil sie aber damit rechnet, noch längerfristig unter dem Einfluss der Pandemie zu stehen, sei der Betrieb jederzeit darauf vorbereitet, das Personal aufzuteilen und wieder vermehrt Homeoffice einzuführen.

Die von Bund und Kanton getroffenen Massnahmen hätten bis dato genügt. Das Unternehmen wünscht sich jedoch keine oder wenig zusätzliche administrative Hürden und Vorschriften.

Insgesamt dürfte die Transportbranche bis anhin mit einem blauen Auge davongekommen sein.