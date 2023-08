Mit E-Bikes durch Münchenstein – Polizisten sind neu auch auf zwei Rädern unterwegs Neben dem Dienstfahrzeug stehen den vier Mitarbeitenden der Münchensteiner Gemeindepolizei nun zwei E-Bikes zur Verfügung. Das kommt bei der Bevölkerung gut an. Lea Buser

Neu auf zwei Rädern in Münchenstein unterwegs: Die Gemeindepolizisten Lars Edler und Amir Nuredini. Foto: Gemeinde Münchenstein

Seit letzter Woche ist die Münchensteiner Gemeindepolizei öfter auch auf zwei Rädern anzutreffen. Denn zusätzlich zum bestehenden Dienstfahrzeug verfügen die vier Mitarbeitenden nun über zwei E-Bikes, wie die Gemeinde Münchenstein am Donnerstag mitteilte.

Neben der Betreuung des Polizeipostens in der Gemeindeverwaltung patrouillieren die vier Gemeindepolizisten regelmässig auf dem ganzen Gebiet Münchensteins. Das Patrouillenauto sei dafür nicht immer praktisch, sagt Gemeindepolizist Lars Edler.

Die Anschaffung der E-Velos erfolgte auf Eigeninitiative der Mitarbeitenden. «Mit dem E-Bike ist man flexibler, und ausserdem ist die Gemeinde überall gut erreichbar», sagt Edler. «Und als Energiestadt möchten wir mit dem Einsatz der E-Bikes eine Vorbildfunktion einnehmen.»

Positives Feedback aus der Bevölkerung

Mit den Zweirädern würden im Sinne der Nachhaltigkeit die Kilometer des Einsatzfahrzeugs reduziert, schreibt die Gemeinde in der Medienmitteilung. Die Velos seien so ausgerüstet, dass die Gemeindepolizisten einen grossen Teil der Aufgaben ausführen könnten, erklärt Edler. «Ausserdem können wir auch die sichtbare Polizeipräsenz in der Gemeinde erhöhen.»

Der neue Auftritt scheint auch die Bevölkerung anzusprechen: «Wir haben schon das Feedback erhalten, dass wir mit den E-Bikes besser bei den Leuten ankommen», sagt Lars Edler. Das liege unter anderem daran, dass weniger räumliche Distanz zwischen den Menschen und der Polizei bestehe, als mit einem Auto. Es sei auch einfacher, anzuhalten und das Gespräch zu suchen.

Rund um die Schulstandorte könnten die Polizeimitarbeitenden den Schülerinnen und Schülern gegenüber als Vorbild auftreten sowie deren Verhalten im Strassenverkehr verbessern, schreibt die Gemeinde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.