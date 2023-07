Krieg in der Ukraine – Mit Drohnenangriffen will Putin die Welt hungern lassen Nach dem Stopp des Getreideabkommens gewinnen die ukrainischen Donauhäfen für den Export an Bedeutung. Deshalb lässt sie der russische Präsident jetzt beschiessen. Florian Hassel

Angriff auf Donauhafen: Im ukrainischen Reni ist eine Explosion zu sehen. Foto: PD

Viorel Panait, verantwortlicher Manager im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta, war optimistisch, als er wenige Tage nach dem Ausstieg Russlands aus dem Schwarzmeer-Getreidekorridor zur Rolle des eigenen Hafens befragt wurde. Am ukrainisch-rumänischen Grenzübergang solle ein neues Umladesystem für ukrainisches Getreide entstehen, das per Zug an die Grenze gebracht werde, sagte Manager Panait Reuters.