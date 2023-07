Wechsel zum FC Basel perfekt – Mit Dominik Schmid kommt auch Captain Future Die Basler verpflichten ihren ehemaligen Nachwuchsspieler für drei Jahre. Mit 25 kehrt er als gestandener Spieler zurück, der dem FCB Stabilität und Identifikation verleihen soll. Oliver Gut

Dieser Transfer ist anders als alle anderen, die in der Ära von David Degen gemacht wurden. Und man muss viel weiter als bis zum Mai 2021 und zum gewonnenen Machtkampf um die FCB-Besitzerschaft zurückblättern, um eine vergleichbare Verpflichtung wie jene von Dominik Schmid zu finden.

Genau genommen bis 2007. Damals, als nicht nur der bereits 30-jährige Benjamin Huggel, sondern auch der erst 26-jährige Marco Streller zum FC Basel zurückkehrte, um in acht weiteren Saisons erst zum Captain und schliesslich zur Club-Ikone aufzusteigen.

Gewiss. Dominik Schmid ist nicht Marco Streller. Kein Stürmer jedenfalls. Auch keiner, der zuvor in der Bundesliga spielte. Und womöglich auch keiner, den man dereinst als rotblaue Legende bezeichnen wird. Aber auch er ist Schweizer Nationalspieler. Auch er ist mit 25 im besten Fussballer-Alter. Und auch er stammt aus der Region: Aufgewachsen in Kaiseraugst und inzwischen seit längerem in seiner Geburtstadt Rheinfelden wohnhaft, ist er als ehemaliges FCB-Nachwuchstalent durch und durch ein Rotblauer – schliesslich hat er bereits als Zehnjähriger sämtliche Junioren-Abteilungen der Basler durchlaufen.

Mehr als nur ein gestandener Spieler

Das bedeutet: Nun, da der FC Basel den Schmid-Transfer offizialisiert hat, verpflichtet er nicht nur einen gestandenen Super-League-Spieler, sondern auch eine gehörige Portion Identifikation mit Club und Umfeld. Und es deutet vieles darauf hin, dass die Liaison länger anhält, als der Vertrag gilt, den Schmid unterschrieben hat: Bis 2026 binden sich der Spieler und der FCB (vorerst) aneinander.

Das bedeutet nicht, dass der Linksverteidiger nie mehr in seinem Leben den Verein wechselt. Aber es ist auch klar: Hier kommt keiner, der den FC Basel primär als Sprungbrett für die nächsthöhere Aufgabe begreift, sondern einer, der sich bei allen Eigeninteressen auch dem Club verpflichtet fühlt, den er in seinem Herzen trägt.

Entsprechend ist die Erwartung der Verantwortlichen nicht diejenige, dass man eine Wertanlage eingekauft hat, die man dereinst mit Gewinn weiterveräussert. Sondern dass man einen Spieler holt, der als linker Aussen- oder Innenverteidiger oder aber als Mittelfeldspieler Leistung bringt – und der die Mannschaft darüber hinaus stabiler und mentalitätsstärker macht.

Einer eben, von dem sich aufgrund seiner Vita sagen lässt, dass er so etwas wie der Captain Future ist: ein Spieler, der irgendwann die Binde am Arm tragen könnte – so wie er das zuletzt bereits beim Grasshopper Club Zürich getan hat. Irgendwann dann, wenn die Spieler des FC Basel aus der Generation vor ihm, zu der Fabian Frei, Taulant Xhaka und Michael Lang gehören, nicht mehr auf dem Feld stehen werden.

Allzu tief in die Tasche mussten die Basler für das Paket nicht greifen, das sie mit Dominik Schmid verpflichteten. Zwar ist anzunehmen, dass der Fricktaler keinen schlechteren Vertrag unterschrieb als jenen, der ihm von GC zur Verlängerung vorgelegen wäre. Aber da er in einem Jahr ablösefrei gewesen wäre, dürfte die Ablösesumme, die der FCB nach Zürich entrichtet, weniger als eine halbe Million Franken betragen.

Zweiter Anlauf, andere Vorzeichen

Für Schmid bedeutet die Rückkehr auch einen zweiten Anlauf – allerdings unter anderen Vorzeichen: Als er 2017 Aufnahme im Profikader der Basler fand, galt er durchaus als einer, von dem man erwartete, dass er es bei Rotblau packe. Ja, er war der erste Name, der genannt wurde, wenn es um die Verkörperung des vom damals neuen Präsidenten Bernhard Burgener verkündeten Konzept «Für immer Rotblau» ging, in dem wieder vermehrt aus Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt werden sollten.

Wirklich viele Chancen, um sich beim FCB durchzubeissen, erhielt der damals 19-Jährige unter Trainer Raphael Wicky allerdings nicht. Da waren zwei Einsätze in den vier ersten Saisonspielen. Eine Partie im Cup gegen Wettswil (2:0) Mitte August. Und es kamen schliesslich am 20. September 2017 nochmals 34 Minuten im Super-League-Spiel in St. Gallen (1:2) hinzu, die bis heute seinen letzten Profi-Auftritt beim FC Basel markieren.

Danach sass er öfter auf der Tribüne als auf der Ersatzbank, spielte mit der U-21-Equipe – und liess sich im Januar 2018 für ein Jahr zu Lausanne-Sport ausleihen, bevor er sich im darauf folgenden Winter abermals leihweise dem FC Wil in der Challenge League anschloss. Nun für eineinhalb Jahre, bis zum Ende seiner Vertragszeit mit dem FC Basel.

Der Durchbruch gelang ihm erst danach: Ablösefrei unterschrieb er beim Grasshopper Club Zürich. Wurde sogleich Stammspieler und kehrte mit dem Schweizer Rekordmeister nach einer Saison in die Super League zurück. Etablierte sich weiter und wurde schliesslich gar Nationalspieler und Captain.

Sechs Jahre nach seinem Abgang kommt also ein ganz anderer Spieler mit einem ganz anderen Standing zurück. Zuoberst in der Hierarchie wird er in Basel zwar nicht gleich stehen. Aber er ist geholt worden, um von Anfang an Gewicht zu haben. Damit verbunden ist auch ein anderer Druck, eine viel grössere Erwartungshaltung. Es ist nun an Dominik Schmid, dieser gerecht zu werden.

