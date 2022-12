13. Februar bis Ende 2025: Der Zugang von der Hochstrasse zur Postpasserelle wird gesperrt. Vom Gundeldingerquartier gelangt man via Bahnofspasserelle oder Peter Merian-Brücke zu den Perrons oder in Richtung Centralbahnplatz. Von der Seite Centralbahnstrasse her erreicht man via Postpasserelle weiterhin alle Perrons bis Perron Gleis 11/12. Ins Gundeli gelangen Sie via Passerelle oder Peter Merian-Brücke.